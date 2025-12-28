El Gobierno internacionalmente reconocido de Yemen agradece a Arabia Saudí su apoyo en el sur del país

Archivo - Bandera de Yemen - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades internacionalmente reconocidas de Yemen han mostrado su agradecimiento a Arabia Saudí por su papel para contener la escalada de tensión en el sur del país con el Consejo de Transición del Sur (CTS), órgano político del movimiento separatista del sur de Yemen, después de que bombardeara la zona este viernes dejando al menos dos efectivos de seguridad fallecidos y doce heridos.

"El Ministerio valora altamente el papel fundamental del Reino y los importantes esfuerzos y sacrificios que ha realizado en apoyo de la legitimidad, la restauración del Estado y la preservación de la unidad, la seguridad y la estabilidad de Yemen", reza el comunicado.

Igualmente, Riad ha exigido este sábado a los grupos armados separatistas del sur de Yemen que abandonen las posiciones que han asumido desde principios de mes en el este del país en las provincias de Al Mahra y Hadramut.

Unas acciones que las autoridades yemeníes han considerado útiles para "poner fin a la escalada" y "contribuir al restablecimiento de la paz social en estas gobernaciones".

Por otro lado, han querido tender un puente a las reivindicaciones del sur, a pesar del hostigamiento y los ataques, asegurando que Arabia Saudí ha mostrado su preocupación por la "causa del Sur", asegurando "que no será olvidada ni marginada y que seguirá siendo un elemento central en cualquier solución política integral".

"El Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados (de Yemen) agradece los esfuerzos de mediación entre Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos (EAU) para reducir las tensiones y poner fin al conflicto, fortaleciendo así el progreso hacia una paz que satisfaga las aspiraciones del pueblo yemení", han sostenido.

Hastiado de ver insatisfechas sus condiciones a cambio de ayudar al Gobierno yemení en su lucha contra la insurgencia hutí que gobierna en la capital del país, el CTS controla ahora con su presencia en el este una buena parte del antiguo Yemen del Sur, su ansiada reivindicación territorial histórica.

Riad, aliado del Gobierno de Yemen, ha considerado la ofensiva como un gesto intolerable que, en palabras del ministro, "no contribuyen a la esencia ni al futuro" de las reivindicaciones separatistas, que son de todas formas y para Bin Salmán "una cuestión política justa que no puede ignorarse".