El Gobierno iraquí anuncia la entrega de las armas de una milicia yazidí vinculada al PKK

El primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, con una delegación yazidí en Bagdad - GOBIERNO DE IRAQ

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro iraquí, Alí al Zaidi, ha anunciado la entrega de las armas de las Unidades de Resistencia de Sinyar (YBS), una milicia yazidí considerada afín al grupo kurdo Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

Al Zaidi recibió a una delegación del grupo armado y a diputados de la Alianza de la Causa Yazidí en Bagdad el viernes en un acto en el que destacó que las fuerzas de seguridad iraquíes tendrán el control absoluto de la zona de las montañas de Sinyar, una región situada en el norte del país y fronteriza con el noreste de Siria.

"La decisión de entregar las armas se enmarca en la construcción del Estado de las instituciones, la protección de la unidad de la decisión nacional y el fin de la multiplicidad de centros de decisión de seguridad", ha destacado Al Zaidi, que ha garantizado además los derechos e integración en las fuerzas de seguridad de los miembros de la milicia que estén "cualificados", incluidas las de las unidades femeninas.

En la reunión se abordó también las compensaciones que pagará el Estado a los milicianos, así como proyectos de infraestructura y reconstrucción en la región, incluida la cesión de tierras para viviendas, o el regreso de los desplazados.

Los yazidíes y su "diversidad" son "una fuente de fuerza para Irak, una riqueza nacional y humana", ha apuntado el primer ministro iraquí antes de reconocer los "crímenes e injusticias" perpetradas contra esta comunidad por las milicias de Estado Islámico en la invasión de 2014. Desde 2015 está bajo control del PKK.

La Alianza de la Causa Yazidí ha confirmado en una comunicación que las YBS han accedido a entregar las armas e integrarse en las fuerzas de seguridad "con la condición de que las montañas de Sinyar y todo el distrito estén bajo la plena autoridad del Gobierno federal y sus instituciones de seguridad y administrativas de forma que se mejore la soberanía estatal, se honren los sacrificios realizados, unifique las decisiones de seguridad y preserve la seguridad y estabilidad de los habitantes de la zona".

El diputado de la Alianza de la Causa Yazidí Murad Ismail ha destacado el carácter "histórico" del desarme de las milicias. "Nuestros jóvenes que se alzaron en armas tendrán la oportunidad de integrarse con sus hermanos en otras fuerzas de seguridad para proteger la región", ha destacado en declaraciones a la televisión kurdo-iraquí Rudaw.

El 9 de octubre de 2020 el Gobierno iraquí y las autoridades de la región autónoma del Kurdistán iraquí acordaron la salida de los miembros del PKK de Sinyar, pero el acuerdo nunca se aplicó en la práctica. El propio PKK ha anunciado su disolución en Turquía y en Siria los kurdos se integrarán en la estructura estatal.