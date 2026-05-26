El Gobierno irlandés aprueba el proyecto de ley que prohíbe la importación de bienes de asentamientos israelíes

La ministra de Exteriores de Irlanda, Helen McEntee - Europa Press/Contacto/Roman Koziel

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros del Gobierno de Irlanda ha aprobado un proyecto de ley destinado a prohibir la importación de bienes procedentes de los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, un texto que espera poder promulgar antes del próximo mes de julio.

Así lo ha indicado este martes en un comunicado la ministra de Exteriores irlandesa, Helen McEntee, tras presentar ante sus compañeros del Ejecutivo el denominado "Proyecto de Ley de Asentamientos Israelíes (Prohibición de Importación de Productos)".

La coalición de Gobierno, que sigue defendiendo la necesidad de que se tomen este tipo de medidas a nivel colectivo en el marco de la Unión Europea, espera que el proyecto de ley sea promulgado antes del receso estival, el próximo julio, cuando la importación a Irlanda de mercancías procedentes de los asentamientos israelíes "constituirá un delito tipificado en el artículo 14 de la Ley de Aduanas de 2015". Para ello, antes deberá ser aprobado por el Dáil y el Seanad, las dos cámaras del Parlamento.

McEntee ha destacado que la iniciativa legislativa "contribuirá positivamente al cumplimiento por parte de Irlanda de sus obligaciones jurídicas internacionales, tal como se establecen en la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de 2024, que incluye la obligación de los Estados de adoptar medidas para prevenir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en los territorios palestinos ocupados".

Asimismo, ha defendido que "Irlanda ha abogado constantemente por una solución pacífica al conflicto entre israelíes y palestinos, y ha buscado de manera constante avanzar en la implementación de la solución de dos Estados", mientras que ha lamentado que "las acciones del Gobierno israelí, tanto en Gaza como en Cisjordania, demuestran claramente que no tienen intención de alcanzar una solución pacífica al conflicto ni de poner fin a la ocupación ilegal del territorio palestino".

Por su parte, el primer ministro irlandés, Micheál Martin, ha destacado la medida como "una iniciativa más dentro de la larga lista de decisiones que ha tomado el Gobierno irlandés, desde el reconocimiento de un Estado palestino hasta la intervención en el caso judicial sudafricano sobre genocidio, pasando por la CIJ, el respeto a las resoluciones de la ONU, etcétera".

Pese a ello, ha asegurado que incluir los servicios dentro de esta prohibición es "inviable", al considerar que esto podría "perjudicar potencialmente a Irlanda más que a ningún otro país en lo que respecta a las posibles repercusiones en las multinacionales estadounidenses con sede en Estados Unidos".

"Debemos ser realistas y honestos con la gente respecto a lo que podemos lograr con esta legislación", ha señalado al término del consejo de ministros, en declaraciones recogidas por la cadena estatal RTE.