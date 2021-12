El Gobierno de Israel asegura que está preparado para "actuar solo" contra Irán "si fuera necesario"

Subraya que no se opondrá a todo pacto nuclear con Teherán y argumenta que "un buen acuerdo es bueno"

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Israel, Yair Lapid, ha asegurado que el país está preparado para "actuar solo" contra Irán y su programa nuclear en caso de que "sea necesario", en medio del aumento de las tensiones bilaterales y ante el cruce de advertencias y amenazas durante los últimos meses.

"Por supuesto, preferimos actuar con cooperación internacional, pero si es necesario actuaremos solos", ha dicho Lapid ante el Comité de Asuntos Exteriores y Defensa del Parlamento israelí, donde ha resaltado que el Gobierno ha presentado a sus aliados informaciones de Inteligencia que "demuestran que Irán está engañando al mundo de forma sistemática".

Así, ha argüido que "todo lo que preocupa a Irán es que las sanciones sean retiradas y que miles de millones de dólares entren en su programa nuclear, Hezbolá, Siria, Irak y la red terrorista que han desplegado en todo el mundo", según ha informado el diario israelí 'Yedioth Ahronoth'.

Sin embargo, Lapid ha recalcado que Israel no se opondrá a todo acuerdo nuclear con Irán. "Un buen acuerdo es bueno. Nos oponemos a un acuerdo que no permita una verdadera supervisión (...) del programa nuclear iraní", ha sostenido, antes de defender que prefiere que no haya acuerdo a "un mal acuerdo".

Por su parte, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, ha pedido este mismo martes a las potencias que adopten "una posición mucho más firme" en las negociaciones, en el marco de una entrevista concedida a la emisora Radio del Ejército.

"Por supuesto que puede haber un buen acuerdo. Por supuesto. Sabemos los parámetros. ¿Se espera que ocurra en la actual dinámica? No, porque debe haber una postura mucho más firme (por parte de los países occidentales)", ha argüido, tal y como ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.

El próximo comandante de la Fuerza Aérea de Israel, Tomer Bar, subrayó la semana pasada que las fuerzas israelíes están capacitadas para llevar a cabo bombardeos exitosos contra instalaciones nucleares de Irán en caso de que reciba la orden de ejecutarlos, en medio de las tensiones entre ambos países.

Asimismo, el ministro de Defensa de Israel, Benjamin Gantz, desveló el 11 de diciembre durante una visita a Estados Unidos que ha dado orden al Ejército para que se prepare ante la posibilidad de un ataque militar contra Irán, en medio de las conversaciones en Viena sobre la posible reactivación del acuerdo nuclear de 2015.

En respuesta, el general iraní Gholamali Rashid advirtió a Estados Unidos e Israel contra cualquier ataque. "Cualquier amenaza al programa nuclear o las bases militares de Irán por parte del régimen sionista no es posible sin la 'luz verde' y el apoyo de Estados Unidos", sostuvo.

En esta línea, el jefe del Estado Mayor del Ejército de Irán, Mohamad Hosein Baqeri, recalcó el viernes que las maniobras militares llevadas a cabo en el sur del país durante los días previos son "una respuesta a las amenazas vacías" por parte de Israel.

El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, Hosein Salami, hizo hincapié en que 'Gran Profeta 17' es una respuesta a las declaraciones del Gobierno de Israel. "Si los funcionarios de ese régimen hacen una maldita cosa, les cortaremos las manos", zanjó.

Las conversaciones para el retorno de Estados Unidos al acuerdo y para que Irán volviera al respeto de sus compromisos se reactivaron el 29 de noviembre en Viena tras la suspensión de los contactos antes de la celebración de las elecciones presidenciales en Irán, en las que se impuso el ultraconservador Ebrahim Raisi.

Irán ha anunciado la retirada de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo después de que Estados Unidos se saliera del pacto de forma unilateral en 2018, si bien las autoridades iraníes han defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira las sanciones y vuelve al acuerdo.