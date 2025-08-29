El Gobierno de Japón apuesta por construir un "escudo de drones" en su nueva propuesta de gasto en Defensa

Archivo - Imagen de archivo de una bandera militar de Japón. - Europa Press/Contacto/Stanislav Kogiku - Archivo

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Japón ha hecho hincapié en la necesidad de construir un "escudo de drones" para "proteger el suroeste del país" en su nueva propuesta de presupuestos en materia de Defensa, que incluye cifras récord en un momento de creciente tensión en la región.

El Ministerio de Defensa del país, que ha alertado de los últimos "movimientos militares de China" y de las "incursiones en su espacio aéreo y marítimo", ha indicado que su propuesta incluye 8,8 billones de yenes (unos 51.400 millones de euros) para el año fiscal 2026, lo que supone un aumento del 4,4 por ciento respecto a la cifra récord planteada inicialmente.

Estos presupuestos están enmarcados en un plan de cinco años y tiene como objetivo aumentar al 2 por ciento del PIB el gasto en Defensa de cara a 2027, según ha indicado el Gobierno en un comunicado.

Entre las prioridades del Gobierno nipón figura, además, el desarrollo de un sistema de defensa por tierra, mar y aire para las zonas costeras del país. El llamado "escudo" podría estar disponible a finales del año fiscal 2027.

"Como hemos podido ver en conflictos recientes como el de Ucrania, los artefactos no tripulados se están volviendo importantes. Hay que reconocer esto como una prioridad y establecer una postura de defensa asimétrica y multilateral", ha aseverado.