El Gobierno japonés asegura que no está remilitarizando el país y denuncia las "hipócritas" críticas de China

Archivo - El ministro de Defensa de Japón, Shinjiro Koizumi - Europa Press/Contacto/POOL - Archivo

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa japonés, Shinjiro Koizumi, ha rechazado tajantemente la idea de que el gabinete ultraconservador que dirige la primera ministra Sanae Takaichi haya emprendido un proceso de "remilitarización" y revocado décadas de pacifismo como lleva denunciando China desde hace meses, en lo que ha descrito como un ejercicio de "hipocresía" por parte de Pekín.

En su comparecencia durante este fin de semana en Singapur durante los diálogos de Shangri-La, uno de los principales foros mundiales en el ámbito de la defensa, Koizumi ha señalado de manera velada a China al criticar a "un país que dispone de un enorme arsenal de armas nucleares, y sin embargo acusa a Japón de practicar un 'nuevo militarismo; todo muy raro".

Esta idea fue planteada por los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin, durante su última cumbre bilateral de hace unas semanas, cuando denunciaron a Japón por lo que consideran su "actual rumbo hacia una remilitarización acelerada", tras señalar a Tokio como "una seria amenaza" para la paz y la estabilidad regionales.

Tras el rechazo inicial de Takaichi, ahora ha sido su ministro de Defensa (e hijo del ex primer ministro Junichiro Koizumi), quien ha insistido en que "la política de defensa y el fortalecimiento militar de Japón no se basan en la idea de identificar a ningún país o región en particular como una amenaza ni de entablar una confrontación militar con ellos".

El ministro sí que mencionó explícitamente a China cuando aseguró que "sigue incrementando su gasto en defensa a toda velocidad, así como sus capacidades militares, en una amplia gama de áreas sin la suficiente transparencia".

"El enfoque exterior y las actividades militares de China son motivo de grave preocupación para Japón y la comunidad internacional. Japón considera esencial mantener un diálogo y una comunicación francos y constantes, sin eludir los problemas concretos y difíciles, precisamente porque existen desafíos, y su puerta siempre está abierta", ha añadido.

La cuestión de la militarización de Japón viene siendo motivo de choque entre Tokio y Pekín, especialmente después de que el Ejecutivo de Takaichi diera recientemente el paso de autorizar la revisión de los límites establecidos por la legislación para las exportaciones de materiales destinados a defensa, lo que abre la puerta a la posible venta de armas a terceros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.