El Gobierno libanés pide un "mayor compromiso" de Trump para terminar con la guerra

Archivo - El primer ministro libanés, Nawaf Salam - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, ha pedido este jueves un "mayor compromiso" por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para terminar con la guerra en Oriente Próximo, desatada hace 20 días, cuando el país norteamericano lanzó su ofensiva junto a Israel contra Irán.

Así lo ha dicho durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CNN en la que se ha dirigido al mandatario estadounidense, al que considera que este es quien puede terminar con este conflicto "más que nadie".

Salam ha recordado asimismo que se trata de una guerra "impuesta" a su país, donde ya han muerto más de un millar de personas, entre ellas 118 niños, a causa de los ataques efectuados por Israel desde el pasado 2 de marzo, días después de que la ofensiva sorpresa contra Teherán matase al entonces líder supremo iraní. Alí Jamenei.

Los ataques de Israel han provocado asimismo el desplazamiento de más de un millón de personas desde entonces, mientras que otras 125.000, la mitad de ellas menores de edad, han huido a Siria ante la escalada del conflicto, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Así, ha reiterado la voluntad de las autoridades libanesas a alcanzar un alto el fuego con Israel, porque la población necesitaba una tregua "ayer" y "no mañana". Cabe recordar que Beirut ha manifestado en los últimos días su disposición a entablar negociaciones directas con Israel con este fin, si bien ha denunciado que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu "rechaza un alto el fuego".

Los ataques de Israel en Líbano se producen en respuesta al disparo de proyectiles por parte del partido-milicia chií libanés Hezbolá en venganza por el asesinato de Jamenei, si bien el Ejército israelí ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra el país vecino a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024.

Israel ha argumentado en todo este tiempo que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurado que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.