El Gobierno libanés teme que el castillo de Beaufort haya sufrido daños por las detonaciones israelíes

Archivo - Detonaciones israelíes en el castillo libanés de Beaufort (imagen de archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani - Archivo

MADRID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno libanés teme que el castillo de Beaufort, el patrimonio de la UNESCO que Israel emplea en el sur de Líbano, pueda haber sufrido daños por las detonaciones que el Ejército israelí ha efectuado esta pasada noche para destruir, dicen los militares, túneles subterráneos empleados por las milicias de Hezbolá.

El centro de geofísica del Consejo Nacional de Investigación Científica (CNRS) libanés ha confirmado que las detonaciones de las 700 toneladas de explosivos empleadas por Israel han causado "ondas sísmicas cuya potencia puede compararse con un temblor de magnitud 3,8 en la escala de Richter".

La agencia oficial de noticias libanesa, NNA, ha avisado de que una zona de 1.200 metros, que se extiende desde el extremo sur del castillo hacia Yohmor el Chqif "ha quedado completamente desfigurada".

El Ministerio de Cultura está convencido de que "las ondas expansivas causadas por las explosiones podrían haber provocado daños en las inmediaciones del castillo", pero esta afirmación es imposible de verificar.

"La magnitud de estos daños solo podrá determinarse mediante una inspección directa sobre el terreno" pero "la zona está ocupada, lo que impide la presencia de equipos técnicos especializados y la realización de la inspección necesaria".

La UNESCO declaró el lugar como sitio protegido en 2024 junto a los otros cuatro castillos del monte Amel. El castillo, ubicado a orillas del río Litani y conocido como Qalat al Shaqif, fue uno de los epicentros de la guerra de Líbano de 1982, escenario de combates entre el Ejército de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina.

Los combates terminaron con la victoria del Ejército israelí y su instalación en una posición que no abandonaría hasta el año 2000, solo para acabar regresando el 31 de mayo de este año, en la consolidación de la invasión del sur de Líbano que comenzó en marzo.