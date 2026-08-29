El Gobierno nepalí pide ayuda internacional tras la riada más allá de la movilización de China e India

Labores de rescate tras la riada en Nepal - NDRRMA DE NEPAL

MADRID 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Nepal ha destacado que China e India ya colaboran con las autoridades en la respuesta a la grave riada que el pasado miércoles arrasó la cuenca del río Bhotekoshi en la frontera con China, mientras que otros países como Japón o Australia han realizado ya aportaciones después de la catástrofe, que se ha cobrado por el momento 675 vidas, según el último balance oficial.

"El nivel de devastación es muy importante. Esperamos que haya ayuda internacional para la recuperación y la reconstrucción", ha apuntado el ministro de Asuntos Exteriores nepalí, Shishir Janal, en rueda de prensa desde Katmandú. "Tenemos escasa capacidad, así que hemos pedido apoyo a gobiernos extranjeros" para que aporten cámaras frigoríficas, equipos forenses y otros materiales especializados, ha apuntado.

Janal ha explicado que están barajando incluso la convocatoria de una conferencia internacional para recaudar fondos y ha advertido que aún es pronto para evaluar el alcance del desastre.

El ministro ha mantenido este sábado una conversación telefónica con su homólogo chino, Wang Yi, con quien ha abordado las labores de búsqueda y distribución de ayuda, ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado.

El país necesita "varios miles de millones de dólares" para recuperarse, ha indicado por su parte el ministro de Finanzas, Swarnim Wagle, en una entrevista con Bloomberg.

Por el momento, el Gobierno ha creado un Fondo e Ayuda a Desastres que ha recaudado hasta ahora más de 5.000 millones de rupias nepalíes, unos 28,2 millones de euros, en donaciones procedentes del propio Nepal y del Extranjero.

Un total de 675 personas han muerto y 2.498 continúan desaparecidas tras la riada, según el último balance de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) de Nepal. Las autoridades chinas han confirmado por su parte siete muertos y 554 personas desaparecidas en Tíbet, lo que eleva la cifra provisional de muertos a 682 y los desaparecidos a más de 3.000.