El Gobierno de Palestina pide al Cuarteto que presione a Israel para que no aplique sus planes de anexión

El primer ministro de la Autoridad Palestina, Mohamad Shtayé - -/APA Images via ZUMA Wire/dpa

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, ha reclamado este miércoles al Cuarteto para Oriente Próximo que presione a Israel para que no aplique sus partes de anexión de partes de Cisjordania, incluido el valle del Jordán, tal y como contempla el 'acuerdo del siglo' presentado por Estados Unidos.

Shtayé ha indicado durante una videoconferencia con el representante de la Unión Europea (UE) Sven Kuhn von Burgsdorff que una nueva anexión de territorio "destruiría la solución de dos estados" y "frustraría las posibilidades de un Estado palestino independiente y viable".

Por ello, ha reiterado la necesidad de convocar una conferencia internacional de paz para buscar una "solución igualitaria y exhaustiva" al conflicto palestino-israelí, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

Asimismo, ha pedido a Israel que "asuma sus responsabilidades con los palestinos en Jerusalén" en el marco de la pandemia de coronavirus y ha resaltado que, "si no quiere hacerlo, debe permitir" que la Autoridad Palestina intervenga.

El propio Shtayé denunció el lunes la formación de un "Gobierno de anexión" en Israel tras la firma de un acuerdo entre el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el líder opositor Benjamin Gantz para formar un Ejecutivo de unidad.

"La formación de un Gobierno de anexión israelí significa el fin de la solución de dos estados y el desmantelamiento de los derechos del pueblo de Palestina, tal y como está establecido por el Derecho Internacional y las resoluciones internacionales", dijo.

El Likud de Netanyahu y el principal partido opositor, Azul y Blanco, han firmado un acuerdo para formar un Gobierno de unidad en el que 'Bibi' mantendrá el cargo durante 18 meses, tras lo que será sustituido en el cargo por Gantz.

El acuerdo contempla que Netanyahu pueda presentar a partir del 1 de julio a votación "el acuerdo alcanzado con Estados Unidos sobre la aplicación de la soberanía (en Cisjordania) para la aprobación del Gobierno y el Parlamento".

En este sentido, recoge que "si el primer ministro decide llevar la propuesta ante el Parlamento, podrá hacerlo a través de otro parlamentario, siempre y cuando sea del Likud y teniendo en cuenta que la legislación debe ser idéntica a la presentada ante el Ejecutivo".

"La ley deberá ser aprobada lo antes posible (...) y no será interrumpida o aplazada por los presidentes de los comités de Exteriores o Defensa de la Knesset", recalca el documento, según 'The Times of Israel'.

Netanyahu prometió durante la campaña electoral impulsar la anexión de partes de Cisjordania en caso de hacerse con la victoria, a pesar de las críticas internacionales al 'acuerdo del siglo' presentado por Washington.

Por su parte, Gantz se mostró igualmente favorable a trabajar para lograr la anexión del valle del Jordán, tal y como propuso Netanyahu, a pesar de que previamente se había opuesto a esta opción por su impacto sobre un proceso de paz con los palestinos.