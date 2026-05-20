El Gobierno palestino acusa a Israel de "un crimen de guerra" por abordar la flotilla en el Mediterráneo

Archivo - El primer ministro palestino, Mohamad Mustafá, en la ciudad cisjordana de Ramala (archivo) - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha acusado a Israel de cometer "un crimen de guerra" con su abordaje de la nueva flotilla con destino a la Franja de Gaza en aguas internacionales en el mar Mediterráneo y ha reclamado a la comunidad internacional que adopte "inmediatamente" sanciones contra las autoridades israelíes.

El Ministerio de Exteriores palestino ha condenado "firmemente" la "interceptación e incautación" de embarcaciones de la flotilla y la "detención ilegal de los participantes, de varios países del mundo, que trasladaban ayuda humanitaria". "Esto supone un nuevo crimen destinado a encubrir el genocidio, hambre y cerco impuesto por Israel al pueblo palestino en la Franja de Gaza", ha agregado.

Así, ha sostenido que estas acciones "son un acto de piratería y una grave violación del Derecho Internacional", antes de ahondar en que estas acciones israelíes "tuvieron como objetivo una iniciativa pacífica, civil y humanitaria", lo que "refleja de nuevo la política de la ocupación sobre el uso de la fuerza, el castigo colectivo y la continuada impunidad, que le permite actuar como una entidad por encima de la ley, sin limitaciones".

La cartera ha insistido además en un comunicado en redes sociales en que "el bloqueo a la Franja de Gaza busca obstruir un horizonte político auténtico y las oportunidades para lograr la paz, incluido socavar la transición a la segunda fase del plan de paz para Gaza, basado en la retirada israelí de la Franja, y profundizar la catástrofe humanitaria que sufre el pueblo palestino".

En este sentido, ha expresado su "profunda preocupación" sobre la situación de los activistas. "Hacemos a Israel, la potencia ocupante, totalmente responsable de sus vidas y seguridad, entre informaciones sobre el uso de la fuerza, ataques contra los barcos con armas, obstrucción de los llamamientos de ayuda e interceptación en el mar en medio de condiciones peligrosas", ha destacado.

El ministerio ha subrayado que "Israel no tiene soberanía sobre la tierra, el mar y el aire del Estado de Palestina", antes de reclamar a Naciones Unidas, la Unión Europea (UE) y otros organismos internacionales que "cumplan con sus responsabilidades legales y morales" y "aborden este crimen de forma colectiva" a través de la imposición de sanciones y la aplicación de presión "para romper el cerco impuesto a la Franja de Gaza".

El Ministerio de Exteriores israelí confirmó el martes la detención de los 430 participantes en la flotilla, al tiempo que afirmó que todos ellos habían sido trasladados a buques israelíes para ser trasladados al país, "donde podrán reunirse con sus representantes consulares". "Otra flotilla de relaciones públicas ha llegado a su fin.", sostuvo, antes de volver a vincular a la iniciativa con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Previamente, los organizadores de la flotilla humanitaria habían informado de que "todas" las embarcaciones han sido interceptadas. "Estamos a la espera de más información sobre su secuestro ilegal. Por Palestina, no nos detendremos", dijo la Global Sumud Flotilla, una de las entidades participantes en esta misión junto a la Coalición de la Flotilla por la Libertad de Gaza (Freedom Flotilla Coalition) y organizaciones de Turquía, Malasia e Indonesia.