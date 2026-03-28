El Gobierno palestino celebra la resolución del Consejo de DDHH la ONU sobre los territorios ocupados

Archivo - Sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en junio de 2025 - Europa Press/Contacto/Eric Dubost - Archivo

MADRID, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores palestino ha celebrado el proyecto de resolución adoptado este viernes por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel, en los que se incluye Jerusalén Este, que subraya la obligación "de garantizar la rendición de cuentas y la justicia".

"Estas posturas representan un paso importante hacia la lucha contra la impunidad", han señalado las autoridades palestinas a través de un comunicado en redes tras conocerse la aprobación de la resolución, que ha contado con 24 votos a favor, 19 abstenciones y cuatro votos en contra.

Sobre la necesidad de garantizar la rendición de cuentas para los autores de crímenes contra el pueblo palestino, el Ministerio ha destacado la "especial importancia" de esta decisión "a la luz de las circunstancias actuales", en el marco de la escalada en los ataques de colonos israelíes contra la población palestina bajo la protección del Ejército, según ha denunciado.

Así, ha valorado positivamente el proyecto de resolución aprobado este vienes por el organismo de Naciones Unidas, por considerar que asegura "que no haya impunidad y se logre la justicia".

Las autoridades palestinas han agradecido a los países que han votado a favor de la resolución, entre los que figura España, ya que su postura refleja "un compromiso sincero con los principios de la Justicia Internacional, la protección de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho", han indicado.

Por el contrario, han expresado su desacuerdo con los países que han votado en contra de la iniciativa. "Dichas posturas alientan a Israel a continuar con su enfoque criminal contra el pueblo palestino", han añadido.

Asimismo, han instado a que la comunidad internacional adopte "medidas prácticas y eficaces" para aplicar las disposiciones del proyecto de resolución adoptado por el Consejo de Derechos Humanos, como garantizar la rendición de cuentas para aquellos que cometen crímenes contra el pueblo palestino o facilitar a las víctimas "el acceso a recursos efectivos".

En este sentido, la adopción de esta resolución encarna la responsabilidad de la comunidad internacional de no reconocer "la situación ilegal derivada de la ocupación (israelí) y de no proporcionar ningún tipo de apoyo que contribuya a su continuación, tal como se establece en la opinión consultiva emitida por la Corte Internacional de Justicia", ha señalado Exteriores. Entre estas medidas se incluye la prohibición de suministrar a Israel "armas o equipos que puedan utilizarse para cometer más crímenes y violaciones", ha sentenciado.

El proyecto de resolución del organismo de la ONU llega después de que al menos tres palestinos hayan muerto a causa de un ataque por parte de colonos y una nueva operación de las fuerzas de seguridad de Israel en Cisjordania, según han denunciado las autoridades palestinas, en medio del repunte durante los últimos meses de este tipo de incidentes, que dejan decenas de muertos en medio de denuncias de Naciones Unidas y numerosas organizaciones no gubernamentales.

Este tipo de incidentes ha repuntado desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques contra Israel encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de palestinos muertos en estos territorios en dos décadas, desde la Segunda Intifada.