El Gobierno palestino condena la detención de una periodista durante una manifestación en Jerusalén Este

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Información del Gobierno palestino ha condenado la detención el sábado de la periodista palestina Givara al Budeiri, que trabaja para la emisora qatarí Al Yazira, durante una manifestación contra la expulsión de palestinos del barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este. Fue retenida durante cuatro horas.

En concreto, el Gobierno palestino ha denunciado el "comportamiento violento" de la Policía israelí durante la manifestación convocada por el 54º aniversario de la Naksa, la ocupación de Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la Franja de Gaza por fuerzas israelíes en 1967, informa la agencia de noticias palestina WAFA.

El Ministerio de Información palestino ha pedido al Consejo de Seguridad que aplique la Resolución 2222 para garantizar la protección de los periodistas y que los responsables de estas acciones rindan cuentas.

FPA statement regarding police violence to journalists in Jerusalem June 6. pic.twitter.com/Gd6FEiek9P