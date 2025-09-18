El Gobierno palestino dice que hablar de Gaza como "un bien inmueble" es reconocer "los planes de genocidio"

Desplazados palestinos por la ofensiva a gran escala lanzada por el Ejército de Israel contra la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja de Gaza (archivo) - Europa Press/Contacto/Omar Ashtawy

Ben Gvir ha abogado por "ocupar Gaza" y construir "un vecindario de lujo" para agentes de la Policía israelí

MADRID, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno palestino ha criticado este jueves las afirmaciones por parte de ministros de Israel sobre la posible ocupación de la Franja de Gaza y ha afirmado que tratar el enclave como "un bien inmueble" supone "un reconocimiento oficial de los planes de genocidio y desplazamiento de población".

El Ministerio de Exteriores palestino ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que "ve con extrema preocupación los provocadores llamamientos israelíes a tratar la Franja de Gaza como una propiedad sujeta a venta, división o asignación".

Así, ha manifestado que "los considera una continuación de los crímenes de genocidio y desplazamiento" y como "una admisión oficial de las intenciones de la ocupación de destruir completamente la Franja de Gaza y convertirla en un territorio inhabitable".

En este sentido, ha reiterado su condena al "ahondamiento del genocidio y el uso del hambre como arma de guerra" por parte de Israel en Gaza y ha recordado que el territorio costero "es parte integral del Estado de Palestina, de conformidad con el Derecho Internacional y las resoluciones internacionales".

"Rechazamos todos los llamamientos que tratan la Franja como un simple territorio vacío, como si estuviera a la venta o expuesta a la piratería en la subasta por parte de los gobernantes coloniales y racistas", ha sostenido, en referencia a las autoridades de Israel.

Por ello, ha advertido sobre "el peligro de la inacción internacional y la incapacidad de detener estos crímenes y proteger a la población civil palestina", al tiempo que ha reclamado nuevamente "una intervención inmediata para obligar al Gobierno israelí a detener su agresión" y "salvar lo que resta de la credibilidad del sistema internacional y de quienes son responsables de aplicar sus cartas y leyes".

El comunicado ha sido publicado días después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, abogara por construir un "vecindario de lujo" sobre las ruinas de la Franja de Gaza, al tiempo que defendiera la importancia de promover una "migración voluntaria" fuera del enclave palestino una vez finalice la ofensiva.

"Vamos a terminar la misión, a ocupar Gaza y a impulsar un proceso migratorio", dijo, antes de asegurar que una vez se cumpla con lo previsto, "se establecerá en la zona un vecindario en el que residirán los agentes de Policía". "Cerca de la costa. Será perfecto", manifestó, antes de describir este futuro vecindario como "lujoso" y con vistas al mar Mediterráneo.

La comunidad internacional ha expresado en reiteradas ocasiones su condena a las declaraciones por parte de altos cargos israelíes abogando por la ocupación de Gaza y la expulsión forzosa de su población, algo que equivaldría a una limpieza étnica, en medio de la intensificación de la ofensiva contra la ciudad de Gaza con la intención de capturarla.

La ofensiva israelí contra la Franja, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, ha dejado hasta la fecha más de 65.100 palestinos muertos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave, especialmente en torno al bloqueo a la entrega de ayuda.