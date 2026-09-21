El Gobierno de Perú cambia de puesto al mando policial acusado por la candidata presidencial asesinada de dar la orden

Archivo - El hasta ahora jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la Policía Nacional de Perú, Víctor Revoredo Farfán, en su despacho cuando ejercía como jefe de Investigación de Homicidios de la propia DIRINCRI - El Comercio / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Perú ha cambiado de puesto al hasta ahora jefe de la Dirección de Investigación Criminal (DIRINCRI) de la Policía peruana, Víctor Revoredo Farfán, a la Dirección de Asuntos Internacionales, después de que haya trascendido la acusación en su contra por parte de la periodista y candidata a gobernadora regional de la región peruana de Áncash Susy Isabel Aponte Polo --conocida como 'La China Polo'-- de planear su homicidio, días antes de ser asesinada a tiros en un acto de campaña.

Así lo ha anunciado Keiko Fujimori como presidenta de Perú en el diario oficial del país, que incluye el cambio de puesto de Revoredo de la DIRINCRI a Asuntos internacionales entre una veintena de permutas de cartera, todas ellas "por necesidad del servicio".

El cambio de cargo del hasta ahora jefe de Investigación Criminal llega después de que la candidata y periodista 'La China Polo' muriera asesinada a tiros este sábado durante un acto de campaña en la ciudad de Caraz, en el noroeste de Perú. Nueve días antes había acusado al entonces jefe de Investigación Criminal de la Policía peruana de haber ordenado su ejecución.

"De tres penales (cárceles) he recibido llamadas advirtiéndome que este señor Víctor Revoredo Farfán ha ordenado un atentado contra mi persona. Ya puse la denuncia en las entidades correspondientes", afirmaba.

Poco después de su asesinato fue detenido un ciudadano venezolano identificado como Luis Obispo Díaz, de 29 años, que tenía una pistola en su poder. Ni la Policía ni el propio Revoredo se han pronunciado sobre los motivos de su asesinato, por el momento.

Por otra parte, el puesto de este último lo ocupará Ricardo Espinoza Cuestas, hasta ahora jefe de Policía en la región La Libertad, en el noroeste de Perú. Allí está Trujillo, donde el 30 de agosto murieron cuatro personas y fue secuestrado el empresario minero Jenss Lara, otra de las grandes polémicas de Revoredo en las últimas semanas.