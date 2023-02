El Gobierno de Perú confirma la liberación de parte de la Red Vial Nacional bloqueada por las protestas

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa de Perú, Jorge Chávez Cresta, ha celebrado este domingo la liberación total de la Red Vial Nacional desde Tumbes hasta Tacna, en la costa del país, la cual se encontraba bloqueada por las protestas antigubernamentales e impidiendo el abastecimiento a las poblaciones.

"Se liberó la zona de Chao (La Libertad), en Ica, en La Joya (Arequipa) y eso ha permitido que la red vial de la Panamericana Sur, en su totalidad, desde Tumbes a Tacna", ha confirmado el responsable de Defensa en declaraciones recogidas por la agencia Andina, una operación que garantizará a partir de ahora el abastecimiento de combustible, alimentos y la libertad de tránsito a las comunidades afectadas.

Además, Chévez Cresta ha reiterado que el Ejecutivo continuará con las acciones de desbloqueo de las carreteras, una labor conjunta entre los ministerios de Defensa e Interior con el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Tal y como ha recogido la citada agencia, el titular de Defensa ha puntualizado que todavía quedan algunas regiones bloqueadas, una situación que espera que sea resuelta a lo largo de este fin de semana para poder liberar de forma completa la red vial.

Respecto a la labor de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa ha subrayado que "las fuerzas del orden no van con la intención de ir hacia un enfrentamiento" sino que realizan acciones de carácter disuasorio para el proceso del desbloqueo de las vías, el cual "no se detendrá hasta que no quede una sola vía bloqueada".

A finales del pasado mes de enero, los ministerios de Interior y Defensa de Perú confirmaron el inicio del proceso de desbloqueo de las carreteras de la Red Vial Nacional que se encuentra en estado de emergencia debido a las protestas contra el Gobierno.

Perú se encuentra sumido en una profunda crisis política nacida tras la destitución por parte del Congreso del expresidente Pedro Castillo, quien anunció el pasado 7 de diciembre la disolución del Parlamento andino y la instauración de un Gobierno de excepción.

Tras la detención del exmandatario, decenas de miles de personas han salido a protestar en diversos puntos del país para pedir la dimisión de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y la convocatoria urgente del elecciones presidenciales. Desde entonces, más de 60 personas han perdido la vida en los disturbios entre manifestantes y fuerzas de seguridad.