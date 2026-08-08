El Gobierno de Perú reubicará desde 2027 los festivos en viernes para reactivar el turismo local y la economía

Archivo - Una mujer da de comer a unos perros en un mercado en Lima, Perú. - Europa Press/Contacto/Mariana Bazo - Archivo

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Economía, Elmer Cuba, ha anunciado que reubicarán los festivos en viernes siempre que sea posible para impulsar el turismo interno y al mismo tiempo no dañar la productividad, después de que en un primer momento el Gobierno incluso barajara la posibilidad de reducir los días feriados, generando bastante revuelo.

"Produce mejores resultados en el turismo interno. Todos los feriados que pasen a viernes permiten planificar mejor los viajes laborales y familiares", ha explicado este viernes durante la presentación de su equipo de trabajo y de algunas de las próximas medidas económicas del nuevo Gobierno, publica la cadena RPP.

"Hay estudios que muestran que cuando los feriados caen martes y jueves la productividad cae. Al moverlos a los viernes hay un menor efecto en la productividad y un mayor efecto en el turismo", ha asegurado, incidiendo en que también repercutirá positivamente en la conciliación familiar de los trabajadores.

Cuba ha señalado que con este cambio, del que están exentas festividades como la Navidad, Año Nuevo, o la del 28 de julio, en la que se conmemora la independencia de Perú, "los sectores que viven del turismo pueden planificar mejor eso para maximizar su uso con menores costos logísticos".

Hace unos días los medios del país se hicieron eco de un primer borrador del Gobierno con el que pretendía solicitar al Congreso facultades legislativas para poner en marcha cuanto antes ciertas medidas para reactivar la economía o combatir la inseguridad, entre otros asuntos, que generó cierto revuelo, incluido entre los propios diputados, puesto que incluía una reducción de los días festivos.

"Ya se anunció que no se aumentará ni disminuirá el número de feriados, pero sí optimizarlos", ha reiterado Cuba, que prevé que la medida arranque ya a partir de 2027, por lo que no afectará a los seis festivos a nivel nacional, incluido el día de Navidad, que aún quedan en el calendario peruano, de los 16 que contempla.