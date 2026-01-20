El Gobierno sirio anuncia la captura de 81 presos de Estado Islámico tras su "fuga" de una cárcel del noreste

Fuerzas del Ejército sirio se despliegan en la ciudad de Deir Hafer, en la provincia de Alepo, en el norte de Siria - Europa Press/Contacto/Monsef Memari

MADRID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno sirio ha anunciado este martes la detención de más de 80 presos de Estado Islámico que permanecían recluidos en la prisión de Al Shaddadi, ubicada en el sur de la gobernación de Al Hasaka, bajo custodia de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), en medio de las acusaciones cruzadas por la excarcelación de yihadistas.

El Ministerio del Interior, que ha hablado en términos de "fuga", ha confirmado en declaraciones a la agencia de noticias estatal SANA el arresto de 81 prófugos de un grupo de 120 miembros de Estado Islámico después de que unidades del Ejército hayan emprendido "unas operaciones de búsqueda y registro exhaustivas" en la citada localidad y sus inmediaciones para localizarlos y "garantizar la seguridad" de los residentes, incluyendo la imposición del toque de queda en la zona.

La cartera ministerial, que ha asegurado que "continúan los intensos esfuerzos para perseguir al resto" de fugitivos, ha reivindicado su "deber nacional de combatir el terrorismo, reforzar la seguridad, proteger a la ciudadanía y mantener la estabilidad", para lo que continuará cooperando con el Ministerio de Defensa y la Dirección General de Inteligencia.

El anuncio llega horas después que el Ejército haya acusado a las FDS de excarcelar a yihadistas de Al Shaddadi, denunciando que las milicias kurdas se han negado a facilitarle el traspaso de la prisión, según ha recogido la agencia de noticias SANA.

Por su parte, las FDS han asegurado que facciones vinculadas a Damasco han liberado a "todos" los presos de esta cárcel, en palabras de su portavoz, Farhad Shami, que en una entrevista concedida a la cadena de televisión kurda Rudaw ha estimado en 1.500 los miembros del grupo terrorista que permanecían en ella y que, por tanto, se encontrarían en libertad.

"Había 1.500 combatientes de Estado Islámico allí, la mayoría de los cuales eran líderes de la organización. Había extranjeros y sirios, en su mayoría árabes", ha precisado. Además, al ser preguntado por la liberación de "todos" los detenidos, Shami ha respondido con un rotundo "sí", alegando que "ellos mismos publicaron vídeos". "Ahora hay un debate sobre estos peligros. Estado Islámico ha resurgido abiertamente dentro del Gobierno y quiere atacar de nuevo el norte y el este de Siria", ha reiterado.

Las FDS han confirmado la toma de la prisión de Shaddadi tras "intensos ataques" de las fuerzas progubernamentales en la mañana de este lunes después de registrar "decenas" de fallecidos. "Aunque la prisión de Shaddadi está a solo dos kilómetros de una base de la coalición internacional, las reiteradas llamadas a la base no han obtenido respuesta", se han lamentado en un comunicado.

El grupo kurdo-árabe ha denunciado también ataques de "mercenarios" aliados del Ejército en la prisión de Al Aqtan, en Raqqa, que también alberga a detenidos de Estado Islámico, y ha advertido de que responsabilizará a Damasco de "cualquier consecuencia catastrófica" al respecto. Han denunciado el empleo de armamento pesado y drones y han confirmado la muerte de al menos nueve miembros de las FDS y otros 20 heridos.

Además, las FDS han publicado en redes sociales imágenes gráficas de presuntas decapitaciones llevadas a cabo por fuerzas del Gobierno de Damasco en medio del caos de los combates y también de la liberación de presos de Estado Islámico.

Los términos del acuerdo estipulan que, a cambio del cese inmediato de la ofensiva del Ejército sirio en el noreste del país, tanto la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria (AANES) como las FDS reconocerán "la transferencia administrativa y militar inmediata y completa de las gobernaciones de Deir Ezzor y Raqqa al Gobierno sirio" y la "integración de todas las instituciones civiles de la gobernación de Hasaka en las instituciones y estructuras administrativas del Estado sirio".

Las FDS se comprometen a retirarse a "la zona al este del río Éufrates" mientras el Gobierno sirio asume el control de todos los cruces fronterizos y yacimientos de petróleo y gas de la región, cuya protección estará "garantizada por fuerzas regulares para garantizar el retorno de los recursos al Estado sirio".