Entra en Ghuta Oriental un convoy de 46 camiones con ayuda humanitaria

Actualizado 05/03/2018 12:14:26 CET

El convoy integrado por 46 camiones con ayuda humanitaria ha entrado este lunes en la región de Ghuta Oriental, ubicada en los alrededores de Damasco y controlada por los rebeldes, según ha confirmado el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

"Ahora: Estamos entrando en Ghuta Oriental con la Media Luna Roja Siria y Naciones Unidas", ha indicado la rama en Siria del organismo internacional a través de su cuenta en la red social Twitter.

With thousands in need of life-saving aid, today’s 46-truck convoy will provide some relief. Aid includes food parcels for 27,500 people, flour bags, and medical supplies. #Syria pic.twitter.com/5QA2GwivAY

"Con miles de personas que necesitan ayuda vital, el convoy de 46 camiones dará algo de alivio. La ayuda incluye raciones de comida para 27.500 personas, sacos de harina y suministros médicos", ha agregado.

Previamente, el portavoz del CICR en Siria, Pawel Krzysiek, había indicado que el convoy había llegado al campamento de Wafidin, situado en la entrada a la región.

We are on the move towards #EasternGhouta. 46-truck convoy of @ICRC_sy @SYRedCrescent and @UN just arrived in Wafideen camp. Feels like racing with tim pic.twitter.com/rwjxtHuReq