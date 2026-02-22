El Gobierno venezolano invita a Cruz Roja a acompañar el proceso de excarcelaciones de la Ley de Amnistía

Archivo - Vehículo de la Cruz Roja de Venezuela - CRUZ ROJA DE VENEZUELA - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Cruz Roja Venezolana ha informado este domingo de que ha sido invitada por el Gobierno del país a participar en el proceso de excarcelaciones previsto conforme a la Ley de Amnistía recientemente aprobada.

"En el marco de este proceso estaremos ofreciendo atención médica y evaluación primaria de salud a las personas que están siendo liberadas en todo el territorio nacional, en estricto apego a nuestros principios fundamentales de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia", ha explicado la organización en un comunicado.

El organismo ha resaltado que su labor tiene "carácter exclusivamente humanitario", sin distinción por motivos políticos, religiosos, sociales o de cualquier índole.

"La Cruz Roja está aquí para todos sin discriminación en nuestro compromiso con la protección de la vida, la salud y la dignidad humana", ha remachado.

Mientras, el vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob, ha denunciado que la nueva Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática excluye de cualquier medida de gracia al personal militar.

"La "Ley de Amnistía Política General" del 17 de abril del año 2000, G.O. 36.934 (sí, durante el gobierno de Hugo Chávez) concedió amnistía a todo el que hubiese cometido delitos ordinarios o militares. Sí, los militares también. Nada más, sólo eso", ha publicado Himiob en redes sociales.

Por su parte, la opositora Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela (PUD) ha denunciado que tan solo han salido de las prisiones del país 19 personas desde la aprobación de la ley de amnistía promulgada el pasado viernes.

La norma abre la puerta a excarcelar a quienes hayan cometido delitos desde 1999 y por la que ya se han recibido 1.557 solicitudes de amnistía, según el Gobierno de Venezuela.

La ley se aplicará en base a unos hechos cometidos en el marco de trece eventos recogidos en el artículo 8 del texto, entre ellos el golpe de Estado de abril de 2002 contra el expresidente Hugo Chávez, el paro petrolero entre 2002 y 2003, el referéndum revocatorio contra Chávez en 2004, y distintas protestas antigubernamentales en 2007, 2013, 2017 y 2024.

Quedan excluidos de acogerse a la amnistía los delitos de "corrupción, violaciones graves de Derechos Humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, homicidio intencional y lesiones gravísimas, tráfico de estupefacientes".

Foro Penal cifra en más de 440 los excarcelados en los últimos meses desde que Estados Unidos atacó el país latinoamericano y capturó al presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra en territorio estadounidense para enfrentarse un proceso judicial.