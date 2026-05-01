El Gobierno de Venezuela anuncia el mayor incremento del ingreso mínimo desde 2018 y subida de pensiones

Archivo - Delcy Rodríguez, en el centro de la imagen - Europa Press/Contacto/Ding Hongfa - Archivo

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado un incremento del Ingreso Mínimo Integral que conforman salario más bonificaciones hasta los 240 dólares en un anuncio criticado inmediatamente por la oposición liderada por Edmundo González por entender que no representa solución alguna para los beneficiados.

Rodríguez ha destacado por contra que se trata del "aumento más importante en los últimos años", desde 2018 concretamente, y que la medida cuenta con fuentes de financiación propias para evitar "impactos inflacionarios".

El nuevo paquete "de justicia social" anunciado por Rodríguez comprende también un aumento del 40%, hasta situarse en "un equivalente a 70 dólares" en un "avance necesario para los sectores más vulnerables", aunque "el Ejecutivo mantiene el compromiso de seguir escalando estas cifras en función de la recuperación de las rentas del país".

Rodríguez también ha anunciado la creación de un Bono de Reconocimiento Profesional con carácter retroactivo al 30 de abril, dirigido inicialmente a "sectores estratégicos" para, "dignificar la labor técnica y profesional, estableciendo escalas salariales que se expandirán progresivamente a otras áreas de la administración pública".

La crítica de González esgrime que "cambiar los nombres no cambia la realidad" mientras el Gobierno venezolano, denuncia, tiene recursos de sobra "para sostener estructuras de control y para la persecución sindical".

El aumento anunciado por Rodríguez es claramente insuficiente, según el líder opositor, al entender que el aumento apenas cubre una tercera parte de la canasta alimentaria de quienes "sostienen al país" inmerso en "una brecha estructural entre ingresos y condiciones de vida" que no hay forma de corregir "solo cambiando nombres".