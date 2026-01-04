El Gobierno yemení anuncia la retirada de los separatistas de la provincia de Hadramut

Archivo - Imagen de archivo de combatientes del CTS en Yemen - Europa Press/Contacto/Stringer - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Yemen reconocido por la comunidad internacional ha anunciado que las fuerzas separatistas del Consejo de Transición del Sur se han retirado de la provincia de Hadramut, en el este del país y escenario junto a la gobernación de Al Mahra de la ofensiva secesionista de finales del año pasado.

La retirada de los separatistas coincide con el inicio de un diálogo propuesto por las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente y Arabia Saudí para celebrar una cumbre en Riad que permita el diálogo sobre la cuestión secesionista, germen de esta nueva crisis.

Así, el gobernador adjunto de Hadramut, Abdulhadi al Tamimi, ha anunciado este domingo que "el orden ha quedado restablecido en todos los municipios de Hadramut" en el comienzo de una nueva fase de cooperación entre ciudadanos, autoridades y las fuerzas Escudo de la Patria que están combatiendo contra los separatistas, según informa la agencia oficial del Gobierno yemení.

Mientras el gobernador adjunto efectuaba estas declaraciones, fuentes de seguridad confirmaban al portal South24 la entrada de fuerza progubernamentales a la ciudad portuaria de Mukalla, la capital de la provincia.

Escudo de la Patria son unas autoproclamadas brigadas "independientes" dedicadas a la vigilancia del sur del país que operan desde la gobernación de Lahj "bajo el mando de la Coalición Árabe" de auxilio a las autoridades yemeníes, encabezada por Arabia Saudí.

El largo conflicto territorial del sur del país ha pasado relativamente desapercibido tras años de guerra civil entre el Gobierno yemení y el movimiento hutí que controla la capital del país, Saná, desde hace una década.

Los separatistas del CTS, durante el apogeo del conflicto, prestaron su respaldo a regañadientes al Gobierno yemení a cambio de ver satisfechas sus reclamaciones de independencia (cabe recordar que Yemen era dos países separados, norte y sur, hasta 1990).

Los acontecimientos, sin embargo, se precipitaron a principios de diciembre del año pasado. El CTS lanzó una ofensiva sobre las provincias orientales de Al Mahra y Hadramut, parte de sus reivindicaciones territoriales, en un ataque que fue contestado por Arabia Saudí, aliado del Gobierno yemení, con bombardeos efectuados la semana pasada sobre las zonas conquistadas por los independentistas.