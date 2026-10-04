El Gobierno yemení tacha de "falsas" las afirmaciones hutíes sobre el ataque contra Riad y destaca sus avances

Archivo - Ataques en la provincia yemení de Taiz - Yin Ke / Xinhua News / Europa Press

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno yemení desde Adén, que reconoce como legítimo la comunidad internacional, ha calificado este sábado de "falsas y engañosas" las afirmaciones de los hutíes sobre un presunto ataque con proyectiles contra la capital saudí de Riad, atribuyendo dicha información a un intento del grupo por ocultar sus "severas pérdidas" militares en los últimos enfrentamientos.

El portavoz de la alianza liderada por Arabia Saudí, el general Turki al Malki, ha declarado al diario 'Asharq Al Awsat' que "el revés que han sufrido los hutíes en la provincia de Taiz y las cuantiosas bajas humanas padecidas a manos de las fuerzas de la coalición han llevado a la milicia a buscar victorias ilusorias".

Asimismo, al Malki ha añadido que los insurgentes, respaldados por Irán, han intentado "desviar la atención de la creciente ira popular" en los territorios bajo su control, entre los que se encuentra la capital yemení de Saná, centro neurálgico de la autoridad hutí cuyo control asumieron hace ya más de una década en el comienzo de la guerra civil todavía en curso.

Estas declaraciones se producen en respuesta a la reivindicación de los hutíes de haber atacado la capital saudí, Riad, en un nuevo pico de tensión en el conflicto después de que la coalición internacional haya confirmado ataques contra "varios objetivos militares legítimos" en la capital, Saná.

El Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional ha confirmado 257 operaciones contra posiciones militares de los hutíes, según recoge la televisión Al Yazira. Además, ha informado de la captura de la fortaleza de Sama, en el sureste de Taiz tras "fieros combates".

Además, según las estimaciones del Gobierno yemení, estas incursiones se han saldado con al menos 700 hutíes muertos y la destrucción de 170 vehículos de combate, mermando así la capacidad operativa hutí.

Los hutíes lanzaron el 3 de septiembre una ofensiva en zonas de las provincias de Taiz y Hodeida y desde entonces han logrado importantes avances territoriales, incluida la toma de la ciudad de Moca y los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, en un duro varapalo para las autoridades reconocidas internacionalmente.