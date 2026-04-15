González agradece el "honor" de ser galardonado con la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid

Archivo - El opositor venezolano Edmundo González en una imagen de archivo. - Mateo Lanzuela - Europa Press - Archivo

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El opositor venezolano Edmundo González, candidato a las elecciones presidenciales celebradas en Venezuela en 2024, ha expresado este miércoles su agradecimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por el "honor" que supone ser galardonado con la Medalla Internacional de la región.

"Gracias por este honor", ha dicho en un breve mensaje en redes sociales. "Lo recibo en nombre de los venezolanos que, dentro y fuera del país, siguen defendiendo la libertad y la democracia. Nuestro compromiso es con ellos. Siempre", ha señalado el opositor venezolano.

Poco antes, el portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, había anunciado que Ayuso concederá a González dicho premio, mientras que dará la Medalla de Oro de la región a la líder opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025.

Las condecoraciones serán entregadas en el marco de una reunión que mantendrán el sábado con Ayuso en la Real Casa de Correos, en el marco de una visita a España por parte de Machado. González, por su parte, vive en Madrid desde 2024, cuando se desplazó al país para recibir asilo después de las elecciones presidenciales celebradas en julio de ese año en Venezuela.