Una gran marcha contra la ultraderecha congrega a más de 200.000 personas en las calles de Múnich (Alemania)

MÚNICH 8 Feb. (DPA/EP) -

Más de 200.000 personas, según la Policía, han salido este sábado a las calles de Múnich para protestar contra la deriva antidemocrática en el país y la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) después de que ésta votara con los conservadores de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) a favor de una reforma para endurecer las leyes migratorias con el beneplácito del líder de la CDU y candidato favorito a canciller, Friedrich Merz.

Bajo un sol radiante, mujeres, hombres y niños acudieron en masa a la explanada Theresienwiese de Múnich, escenario habitual de la popular Fiesta de la Cerveza de la capital de Baviera.

Muchos de los congregados portaban carteles en los que se podía leer "No se puede luchar contra el fascismo con deportaciones", "El racismo y el odio no son una alternativa", "Colorido en lugar de marrón" y "Prohibir a la AfD ahora", entre otros mensajes.

Un orador austriaco advirtió de condiciones similares a las del país vecino. Allí, el ultraderechista Partido de la Libertad de Austria (FPÖ) y el conservador Partido Popular (ÖVP) negocian una coalición para formar gobierno.

La manifestación en favor de la diversidad, la dignidad humana, la cohesión y la democracia contó con el apoyo de sectores muy diversos de la sociedad, desde el Festival de Cine de Múnich hasta organizaciones eclesiásticas y benéficas, pasando por los clubes de fútbol muniqueses Bayern y 1860.

Sin embargo, el líder en Múnich del partido conservador bávaro, la Unión Social Cristiana (CSU), el ministro regional de Justicia, Georg Eisenreich, se ha mantenido explícitamente al margen tras indicar, antes del acto, que era de esperar que se buscara crear un clima crítico a la política de asilo e inmigración de la coalición conservadora CDU/CSU.

Con todo, y tras las controvertidas votaciones del Bundestag (Parlamento alemán) sobre política migratoria, los líderes de la alianza conservadora CDU/CSU han rechazado de nuevo cualquier tipo de cooperación con la ultraderechista AfD. El líder de la CSU y primer ministro de Baviera, Markus Soeder, se ha mostrado claro al respecto. "No, no y no: no habrá cooperación", ha manifestado durante una conferencia del partido bávaro CSU en Núremberg.