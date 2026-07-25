Grecia anuncia la destrucción de dos misiles lanzados desde Yemen contra una refinería de Arabia Saudí

Archivo - Sistemas de defensa aérea Patriot de las Fuerzas Armadas en una imagen de archivo. - MINISTERIO DE DEFENSA DE PAÍSES BAJOS - Archivo

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades griegas han anunciado este sábado que han logrado interceptar y destruir con éxito dos misiles balísticos lanzados desde Yemen contra una refinería de Arabia Saudí gracias al uso de los sistemas Patriot operados por Grecia y desplegados en el territorio saudí desde el año 2021 en respuesta al recrudecimiento del conflicto yemení.

El Ejército de Grecia ha indicado en un comunicado que el objetivo era una refinería de la ciudad portuaria de Yanbu, donde las autoridades saudíes han emitido una alerta dirigida a la población a lo largo de la mañana.

"A las 7.15 horas (hora de Grecia), la artillería de misiles guiados Patriot de la Fuerza Helénica de Arabia Saudí (ELDYSA), en el marco de su participación en la misión internacional de Defensa Aérea y Antimisiles Integrada (IAMD, por sus siglas en inglés), ha neutralizado con éxito un ataque procedente de Yemen", reza el texto.

"El ataque se llevó a cabo con dos misiles balísticos y tuvo como objetivo una importante refinería en la región de Yanbu, donde se encuentra desplegada la artillería griega", ha apuntado, antes de informar de que la misión, cuyo objetivo es apoyar a la defensa aérea saudí, continúa con normalidad.

Horas antes, los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado la autoría de un ataque con proyectiles perpetrado contra la ciudad de Jizán, situada en el sur de Arabia Saudí, que se ha registrado tras un bombardeo de la coalición internacional encabezada por Riad contra posiciones del grupo insurgente en la localidad yemení de Hodeida, en el oeste del país.