Grecia asegura que actualmente "no hay posibilidades" de que EEUU reanude la venta de F35 a Turquía

Archivo - El ministro de Exteriores de Grecia, George Gerapetritis. - Europa Press/Contacto/Dimitrios Karvountzis

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Grecia, George Gerapetritis, ha afirmado este lunes que "no hay ninguna posibilidad" actualmente de que Estados Unidos levante las restricciones a la venta de aviones de combate F35 a Turquía, y ha hecho hincapié en que cualquier cambio requeriría una nueva decisión del Congreso estadounidense.

En una serie de declaraciones ante el Parlamento griego, el ministro ha indicado que a pesar del temor ante la posibilidad de que el presidente estadounidense, Donald Trump, decida restaurar el acceso de Ankara al programa, "no se puede alterar el marco legal actual".

En este sentido, ha apuntado a que las relaciones entre Grecia y Estados Unidos "están en el mejor momento" y ha insistido en que Atenas "cuenta con la posición internacional y las relaciones diplomáticas necesarias para salvaguardar sus intereses nacionales", según informaciones recogidas por el diario 'Kathimerini'.

Gerapetritis ha destacado, además, que cuando el Gobierno encabezado por Nueva Democracia llegó al poder en 2019, Grecia "se encontraba fuera tanto del programa del F35 como del F16", mientras que Turquía sí formaba parte del primero de estos proyectos. "Desde entonces, esta situación se ha revertido, lo que ha garantizado a Grecia hacerse con 20 de estos cazas, con la opción de ampliarlo a otros 20", ha explicado.

Asimismo, el país ha recibido ya 56 cazas F16 mejorados de un total 83. "Nuestros derechos nacionales no son negociables para nada. Siempre hacemos todo lo posible para defenderlos", ha apostillado, si bien algunos diputados de la oposición han reivindicado la necesidad de tomar medidas antes de que Estados Unidos cambie de postura en relación con Turquía.