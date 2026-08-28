Grecia intercepta un dron turco tras entrar en su espacio aéreo sobre el Egeo

Archivo - Imagen de archivo de un F-16 de la Fuerza Aérea de Grecia. - Europa Press/Contacto/Giannis Papanikos - Archivo

MADRID 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Grecia han informado este viernes de que dos cazas F-16 de la Fuerza Aérea griega han interceptado un dron turco tras violar su espacio aéreo sobre el mar Egeo, entre las islas de Samotracia y Lemnos.

Así, han indicado que el vehículo aéreo no tripulado procedente de Turquía se introdujo de forma "ilegal" en el espacio aéreo al noreste del país, si bien la Fuerza Aérea ha respondido de forma "inmediata" y ha logrado identificar e interceptar el artefacto, según informaciones del diario 'Kathimerini'.

Las autoridades han expresado su especial preocupación ante el acercamiento del dron a una de las pistas de aterrizaje del aeropuerto de Alejandrópolis, en Evros, justo cuando un avión de pasajeros de la compañía Aegean Airlines se preparaba para despegar.

La coordinación entre la Autoridad de Aviación Civil y los cazas griegos ha permitido retirar el dron sin comprometer la seguridad del vuelo, tal y como han defendido las autoridades.

No obstante, han pedido al avión como medida de preocupación que continuara por una ruta de vuelo alternativa a baja altitud hasta que la zona estuviera completamente despejada.