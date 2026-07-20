Grecia y Turquía chocan en el 52º aniversario de la ocupación de Chipre

Archivo - El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en una rueda de prensa en Ankara en 2024. - Europa Press/Contacto/Mustafa Kaya - Archivo

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Grecia y Turquía han vuelto a evidenciar sus diferencias con motivo del 52º aniversario de la ocupación de Chipre, una isla que sigue a día de hoy dividida y en cuya solución trabaja con esfuerzos renovados Naciones Unidas.

"Cada vez que el calendario marca el 20 de julio, el pensamiento no regresa simplemente al sombrío aniversario de la invasión turca en Chipre. Encuentra una herida abierta en la Gran Isla y en el corazón de todo el Helenismo", ha denunciado el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, quien ha incidido en el "crimen continuo de la ocupación ilegal, el dolor del desarraigo y el drama de los desaparecidos".

De esta forma, ha dicho honrar a los "héroes" que "defendieron la libertad negándose a aceptar los hechos consumados de la violencia de las armas". "Grecia se mantiene firme, al lado de la República de Chipre. Fiel a los principios del Derecho Internacional y a las decisiones de Naciones Unidas para una solución justa, viable y sostenible del problema chipriota", ha incidido.

Mitsotakis ha indicado así que la iniciativa de Naciones Unidas, cuyo secretario general, António Guterres, viajará a Chipre a finales de este mes para impulsar las negociaciones sobre la reunificación de la isla, "ofrece una oportunidad de resolución, siempre sobre la base del marco acordado de Naciones Unidas y del acervo europeo".

En este sentido, ha apuntado como objetivo último que Chipre esté "reunificada", pero también "sin Ejército de ocupación y con sistemas de garantías obsoletos superados". "Un país moderno que prospere dentro de la gran familia europea. Ese es el futuro que Chipre merece", ha señalado.

Por contra, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, se ha referido a la operación militar para ocupar el norte de Chipre como "la Operación de Paz de Chipre". "Felicito con mis más sinceros sentimientos la Fiesta de Paz y Libertad del 20 de julio del pueblo turcochipriota, y envío mis saludos a mis hermanos turcochipriotas", ha indicado.

En este sentido, ha subrayado que Turquía "como patria madre y país garante", nunca dejará solo pueblo turcochipriota "en su justa lucha".

En la misma línea, el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, ha ensalzado la operación militar, que "garantizó la libertad, la seguridad y el futuro del pueblo turcochipriota", actualmente enmarcado en la República Turca del Norte de Chipre, entidad que solo reconoce internacionalmente Ankara.

Fidan ha subrayado que Turquía actuó en 1974 "de conformidad con los derechos y obligaciones derivados del tratado de Garantía de 1960". Este acuerdo entre Reino Unido, Grecia y Turquía permitió la independencia de la isla pero permitió derecho de intervención a dichas potencias.

"Hombro con hombro con nuestros heroicos combatientes muyahidines, garantizaron la seguridad de nuestros hermanos turcochipriotas, que se enfrentaban a la amenaza de exterminio, y aseguró su presencia en la isla", ha añadido en un mensaje en redes sociales, recalcando que el Ejército turco con su operación "sentó las bases de la paz, la tranquilidad y la estabilidad" que durante más de 50 años se han mantenido en la isla.

MEDIACIÓN DE NACIONES UNIDAS

El secretario general de la ONU se ha propuesto revitalizar las negociaciones para una solución a la cuestión de Chipre en la que será la primera visita del jefe de la organización en los últimos 16 años a la isla.

La organización ejerce como garante en la zona que separa los dos territorios, al tiempo que trata que las partes acerquen posturas para lograr la reunificación. Todos los intentos realizados hasta ahora han concluido en fracaso, pese al compromiso que siguen manteniendo los dos lados de seguir avanzando en este sentido.

Chipre está dividida en dos entidades desde que en 1974 el Ejército turco ocupó la parte norte --entorno al 36% de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera a este último país.

En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene en este territorio a unos 35.000 militares.