Grossi dice que los informes del OIEA sobre Irán "difícilmente pueden ser la base para una acción militar"

Reitera que no hay indicios de un "programa sistemático en Irán para producir un arma nuclear" y pide a EEUU que no use bombas anti búnker contra Fordo

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, ha destacado que los informes del organismo sobre el programa nuclear de Irán "difícilmente pueden ser la base para una acción militar", en referencia a la ofensiva lanzada el 13 de junio por el Ejército de Israel contra el país asiático argumentando que Teherán busca hacerse con armas nucleares, algo que las autoridades iraníes han negado en todo momento".

"La acción militar, venga de donde venga, es una decisión política que no tiene nada que ver con lo que decimos", ha señalado Grossi en una entrevista concedida a la cadena de televisión estadounidense CNN, después de que Israel citara como uno de los motivos de su decisión la resolución aprobada el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que acusó a Teherán de incumplimientos por primera vez en 20 años.

Así, Grossi ha reiterado que no hay indicios de un "programa sistemático en Irán para producir un arma nuclear", después de que afirmara esto mismo recientemente, unas declaraciones que fueron criticadas el jueves por el Gobierno iraní, que dijo llegan "demasiado tarde" y acusó al propio jefe del OIEA de convertir al organismo en "un socio de la injusta guerra de agresión".

Por otra parte, Grossi ha pedido a Estados Unidos que no despliegue bombas anti búnker para atacar las instalaciones nucleares de Fordo y ha señalado que "la diplomacia es el camino a seguir". "Las estructuras físicas pueden ser destruidas, pero no se puede destruir el conocimiento. No se pueden destruir los avances tecnológicos, los avances que se logran en un país", ha zanjado.

El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, cargó duramente el jueves contra Grossi, al que acusó de "traicionar el régimen de no proliferación". "Usted convirtió el OIEA en una herramienta a conveniencia de países que no son firmantes del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) para privar a miembros del TNP de su derecho básico bajo el artículo 4. ¿Tiene la conciencia tranquila?", se preguntó, haciendo referencia al hecho de que Israel no sea parte del citado acuerdo, incluso contando con un arsenal nuclear.

"Usted oscureció esta verdad en su informe absolutamente sesgado, que fue instrumentalizado por el E3 --Francia, Reino Unido y Alemania-- y Estados Unidos para preparar una resolución con acusaciones infundadas sobre incumplimientos", sostuvo, en referencia al texto aprobado el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que sostenía que Irán estaba violando sus obligaciones a partir del informe presentado el 31 de mayo por el OIEA a los Estados miembro.

Tras ello, Israel dijo que "la Junta de Gobernadores del OIEA ha concluido, con un aplastante apoyo internacional, que Irán no está cumpliendo sus obligaciones de salvaguardas con el TNP", del que Israel no es parte. "Irán ha participado en un programa clandestino y sistemático de armas nucleares", afirmó el Ministerio de Exteriores de Israel, horas antes de que el Ejército israelí lanzara su ofensiva contra Irán, que ha desatado un nuevo conflicto en Oriente Próximo.