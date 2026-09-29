Un grupo de activistas acusa a Vietnam de secuestrar a dos de sus miembros en Camboya y trasladarlos a la fuerza

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Vietnam. - Sergei Rusanov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Viet Tan, un grupo de activistas prodemocracia fundado en California, Estados Unidos, y considerado una organización terrorista por las autoridades vietnamitas, ha denunciado este martes que dos de sus miembros han sido secuestrados por las fuerzas de seguridad del país tras su detención en suelo camboyano para su posterior traslado "forzoso" al país.

La organización, que ha acusado a Vietnam de haberlos secuestrados a pesar de que el Gobierno apunta a que entraron de forma ilegal en el país y han sido detenidos por su implicación en "actos de sabotaje", ha identificado a los afectados como Nguyen Duc Thuan, Tran Hipet, también conocido como Ho Pham Hiep Huy.

"Viet Tan condena de forma firma el secuestro de dos de sus miembros en Camboya y los cargos que se han creado en su contra por parte de las autoridades comunistas de Vietnam para encubrir un acto de represión transnacional", ha indicado el grupo en un comunicado en redes sociales.

Así, ha señalado que ambos son ciudadanos extranjeros y ha expresado su preocupación por la "violación de la soberanía de Camboya y de los principios fundamentales del Derecho Internacional" por parte de Vietnam. "La Policía estatal está utilizando el aparato del Estado para perseguir y reprimir a activistas y ciudadanos extranjeros más allá de las fronteras del país", ha apuntado.

"Reunirse, intercambiar ideas y brindar apoyo a defensores de los Derechos Humanos, activistas por la democracia y la sociedad civil es una forma pacífica de defensa para promover la libertad, la democracia y los Derechos Humanos en Vietnam. Pedimos a las autoridades de Noruega y Australia solicitar urgentemente acceso directo a Nguyen y Tran para confirmar su estado de salud y garantizar su seguridad", ha sostenido.

"Instamos a estos países y a la comunidad internacional a presionar a Hanói para que proceda a liberarlos de forma inmediata e incondicional. Asimismo, hacemos un llamamiento a los medios de comunicación, las organizaciones comunitarias vietnamitas y a todo el pueblo vietnamita para que alcen la voz y aboguen por la seguridad y la libertad de quienes se han dedicado a la libertad, los Derechos Humanos y la democracia en Vietnam", ha aclarado el grupo.

El Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam ha asegurado que los tres fueron detenidos el pasado 18 de septiembre cuando trataron de cruzar la frontera hacia Vietnam de forma ilegal. Así, ha aclarado que Thuan contaba con carnés de identidad vietnamitas, además de un pasaporte noruego. Mientras, Huy utilizaba un pasaporte australiano.

Los acusados habrían admitido durante un interrogatorio que utilizaron documentos falsos en un intento por entrar en territorio vietnamita "para llevar a cabo actos de terrorismo y sabotaje". Además, dijeron ser miembros de Viet Tan.