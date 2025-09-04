Un grupo armado de Gaza confirma la muerte de su líder en un bombardeo del Ejército de Israel

Archivo - Columnas de humo tras una serie de bombardeos del Ejército de Israel contra Rafá, en la frontera entre la franja de Gaza y Egipto (archivo) - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las Brigadas Muyahidín, uno de los grupos armados palestinos presentes en la Franja de Gaza, han confirmado este jueves la muerte de su líder en un ataque perpetrado la semana pasada por el Ejército de Israel contra el enclave, un día después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaran haberle asesinado en un ataque en el norte del territorio costero.

El grupo ha confirmado el "martirio" del "gran líder" Mesbá Salim Dayá, alias 'Abú Salim', de quien ha dicho que "era miembro del Consejo Militar Supremo de las Brigadas Muyahidín". "Ascendió a los cielos haciendo frente al enemigo, sin retirarse y acompañado de su mujer a causa de un cobarde asesinato sionista", ha dicho.

"Esto tiene lugar tras una larga carrera en la yihad llena de entrega, sacrificio y tras causar duras pérdidas al enemigo", ha recalcado el grupo, que habría sido descabezado ya en cuatro ocasiones durante los últimos meses, según los anuncios por parte de las autoridades israelíes.

Las Brigadas Muyahidín son el brazo armado del Movimiento Muyahidín Palestino --fundado en 2001 como escisión del brazo armado de Al Fatá al hilo del estallido de la Segunda Intifada--, que por el momento no se ha pronunciado sobre el anuncio realizado por el Ejército de Israel.

La ofensiva israelí ha dejado hasta la fecha más de 64.200 palestinos muertos y más de 161.000 heridos, según las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, en medio de las denuncias internacionales sobre las acciones del Ejército de Israel en el enclave y la hambruna registrada en Gaza a causa de las severas limitaciones a la entrega de ayuda humanitaria.