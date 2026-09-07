Un grupo kurdo acusa a Irán de atacar con drones una de sus bases en el norte de Irak

Archivo - Bandera del Kurdistán en una manifestación en Polonia (archivo) - Europa Press/Contacto/Roman Koziel - Archivo

MADRID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo kurdo ha denunciado este lunes un ataque con drones por parte de Irán contra una de sus bases en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, sin que Teherán se haya pronunciado sobre las acusaciones, en medio del conflicto abierto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país.

Amjad Husein Panahi, portavoz de Komala-Facción Reformista, ha indicado en declaraciones concedidas a la cadena de televisión kurda Rudaw que un total de tres drones han impactado en una base en la provincia de Sulaimaniya en torno a las 4.50 horas (hora local), antes de confirmar daños materiales en las instalaciones.

Asimismo, ha resaltado que el ataque se ha saldado sin víctimas por las medidas de seguridad adoptadas por el grupo, antes de especificar que desde el estallido del conflicto Irán ha lanzado más de un centenar de misiles y drones contra sus posiciones en el norte de Irak.

Irán ha lanzado durante los últimos años operaciones contra grupos separatistas kurdos en el noroeste del país y contra bases de estas formaciones en el norte de Irak, unas acciones intensificadas en respuesta a la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel en medio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar lograr un nuevo acuerdo nuclear.