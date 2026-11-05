Grupo opositor denuncia tres muertos y 21 heridos durante una protesta en Rawalakot, en la Cachemira paquistaní

Archivo - Agentes de la policía de Jammu y Cachemira y miembros del Ejército en las calles de Poonch, en Jammu y Cachemira (archivo) - Nazim Ali Khan / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo opositor Comité Conjunto de Acción Popular de Jammu y Cachemira (JKJAAC) ha denunciado este jueves la muerte de tres manifestantes durante incidentes registrados en Rawalakot, capital del distrito de Poonch, en la Cachemira administrada por Pakistán, en una jornada que ha dejado además a otras 21 personas heridas.

El movimiento ha atribuido las victimas a la actuación de las fuerzas de seguridad, mientras que la Policía ha señalado que los manifestantes armados dispararon contra los agentes durante una operación para retirar barricadas.

En un comunicado publicado en redes, el JKJAAC, que se presenta como una plataforma cívica de participación popular en defensa de los derechos básicos de la población, ha condenado "enérgicamente" estos "asesinatos" y ha asegurado que los participantes en la movilización reclamaban exclusivamente el cumplimiento de acuerdos previamente alcanzados con las autoridades.

"¿Acaso exigir la implementación de acuerdos firmados ahora se castiga con la muerte?", ha cuestionado la organización, que ha recordado que la protesta pacífica constituye un derecho fundamental y ha rechazado el uso de la fuerza para responder a reivindicaciones ciudadanas.

Asimismo, ha reclamado una investigación internacional "inmediata e independiente", el procesamiento de los responsables y garantías de acceso sin restricciones a los medios de comunicación internacionales y a las organizaciones de Derechos Humanos.

En la misma línea, el comité ha instado a la comunidad internacional a pronunciarse sobre lo sucedido y ha advertido de que las demandas legítimas de la población no pueden ser respondidas con "balas, intimidación y derramamiento de sangre".

LA POLICÍA TILDA LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA DE "PROPAGANDA SIN FUNDAMENTO"

Por su parte, la Policía de la región de Poonch ha ofrecido una versión diferente de los acontecimientos en un comunicado difundido también a través de redes sociales.

Según su relato, los incidentes comenzaron cuando los agentes de servicio en la zona intentaban retirar las barricadas instaladas en la terminal de autobuses de Rawalakot, momento en el que varios manifestantes armados abrieron fuego "indiscriminadamente" contra las fuerzas del orden, hiriendo a varios agentes.

La misma nota afirma que, tras el enfrentamiento, han comenzaron a circular en redes sociales informaciones que han calificado de "propaganda sin fundamento" y de "afirmaciones falsas". En este sentido, ha señalado que algunos vídeos muestran a integrantes de la comisión de JKJAAC utilizando armas automáticas y lanzacohetes en espacios públicos.

La Policía ha acusado además a los participantes de recurrir a armamento moderno siguiendo instrucciones de supuestos responsables extranjeros con el objetivo de generar inestabilidad en la región, al tiempo que ha asegurado que la población de Jammu y Cachemira ya ha rechazado lo que ha descrito como una agenda engañosa y contraria a los intereses del Estado.