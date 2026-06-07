Un grupo paramilitar ucraniano ataca infrestructura ferrovaria clave rusa en Donetsk y Lugansk

Archivo - Fuerzas rusas en Zaporiya - Europa Press/Contacto/Dmytro Smolienko

MADRID 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo paramilitar ucraniano, Atesh, ha atacado este domingo infraestructura clave de energía y transporte de Rusia con drones en los territorios ocupados de Donetsk y Lugansk, en el este del país, según ha informado la propia formación a través de redes sociales.

Los ataques contra la logística rusa han comenzado esta madrugada cerca de la aldea de Rodakove, en la región de Lugansk, donde el daño a causa de los drones contra la infraestructura ferroviaria habría provocado el incendio de una estación eléctrica.

"Agentes de nuestro movimiento llevaron a cabo una operación de sabotaje en una estación de ferrocarril en Voronezh. Como resultado de la operación, se destruyó una grúa ferroviaria de recuperación pesada de la serie EDK-300/5, una pieza de equipo extremadamente rara que ya no se fabrica", ha informado el grupo en una publicación en Telegram.

La EDK-300/5 está diseñada para operaciones de recuperación de emergencia complejas en ferrocarriles y es capaz de levantar cargas de hasta 300 toneladas. Solo quedan unas pocas de estas grúas en poder de los Ferrocarriles Rusos

Según la unidad militar, "cada pérdida complica gravemente" la restauración de la infraestructura dañada" y las consecuencias de los accidentes en los centros logísticos clave.

"Incluso en la retaguardia, el equipo crítico no es inmune a la destrucción.¡Golpe tras golpe, estamos destruyendo el sistema fascista de Putin desde dentro!", ha celebrado.

Horas más tarde, entrada la madrugada, se han registrado ataques similares en la región de Donetsk. Uno de ellos habría desatado otro incendio en otra instalación ferroviaria cerca de Chystiakove, mientras que un segundo impacto habría alcanzado una central termoeléctrica en la ciudad de Zuhres.

Mientras, el Ejército ucraniano continúa su ofensiva aérea sobre territorio ruso tras los ataques registrados contra la Flota báltica de Rusia en las inmediaciones de San Petersburgo y la central de Zaporiya, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, rechazase hace unos días un cara a cara con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.