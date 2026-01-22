El grupo tecnócrata formado para supervisar Gaza anuncia la reapertura del paso de Rafá "la próxima semana"

Fimra de los principios rectores de la Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), encabezada por el economista palestino Ali Shaath. - ALI SHAATH

MADRID 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), la fórmula impulsada por la Administración de Donald Trump para supervisar la realidad de posguerra del enclave palestino --en colaboración con la Junta de Paz para Gaza--, ha anunciado este jueves la reapertura del paso fronterizo de Rafá "la próxima semana".

"Me complace anunciar que el paso fronterizo de Rafá se abrirá la próxima semana en ambos sentidos. Para los palestinos de Gaza, Rafá es más que una puerta. Es un salvavidas y un símbolo de nuestra libertad", ha anunciado Ali Shaath, exviceministro de la Autoridad Palestina, a quien se ha encargado encabezar la CNAG.

"La reapertura de Rafá indica que Gaza deja de estar cerrada al mundo y al futuro", ha destacado Shaath en un vídeo al que ha dado paso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras el lanzamiento oficial de la Junta de Paz para Gaza en un acto en el Foro Económico de Davos.

Shaath ha señalado que por delante queda "mucho trabajo" y "decisiones difíciles" que tomar, pero que forma parte de su responsabilidad como jefe de esta comisión pasar a la acción "para reconstruir las instituciones y crear un futuro para el pueblo de Gaza definido por las oportunidades y la dignidad", así como "bajo el principio de una sola autoridad, una sola ley y un solo arma"

"Esta transición solo tendrá éxito si aporta mejoras reales y tangibles en la vida cotidiana de los habitantes de Gaza", ha apuntado Shaath.