Guaidó aboga por un gobierno de transición y elecciones libres en Venezuela

Publicado 25/01/2019 23:24:09 CET

Guaidó: "Soldados de la patria, pónganse del lado del pueblo" "El hambre, el hampa y la falta de insumos que tenemos en Venezuela es indescriptible"

CARACAS, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Juan Guaidó, quien el pasado miércoles se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, con apoyo de Asamblea Nacional del país sudamericano, ha reaparecido este viernes en Chacao, un feudo opositor del este de Caracas.

"La semana que viene volvemos a las calles", ha anunciado Guaidó, que ha sido reconocido como máximo líder del país por Estados Unidos, Canadá, y la mayoría de los países del continente, a excepción de Bolivia, Cuba, Uruguay, México, Nicaragua, El Salvador y otros pequeños estados caribeños.

"El reconocimiento significa confianza, legitimidad. También nos hace legítimos porque estamos trabajando para resolver los problemas de la gente", ha dicho ante decenas de seguidores que ondeaban banderas nacionales y cantaban eslóganes contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

El hasta ahora presidente de la Asamblea Nacional ha pedido a sus seguidores que se organicen este fin de semana en cabildos abiertos. También quiere que entreguen a sus familiares o conocidos militares una copia de la ley de amnistía que les ofrece si desconocen al Ejecutivo de Maduro.

"Ustedes saben la persecución que hay dentro del seno de las Fuerzas Armadas. Ustedes saben lo que está sucediendo en este momento. Yo de lo que estoy seguro es de que en el seno de la familia militar hay el mismo sentimiento que en las calles de Venezuela", ha manifestado el joven político, de 35 años.

El dirigente ha anunciado además la próxima llegada a Venezuela de 20 millones de dólares en ayuda humanitaria donada por los países que apoyan su nombramiento como "presidente encargado".

"Llegó el momento de ponerse del lado de la Constitución. Soldados de la patria, pónganse del lado del pueblo. Van a tener una prueba importante. ¿Van a permitir el ingreso de la ayuda humanitaria?", ha preguntado a los militares.

Guaidó también ha rechazado la posibilidad de iniciar un "falso" diálogo con el Gobierno de Maduro y ha dejado clara su 'hoja de ruta'. "Hay un único punto, un único elemento a discutir. Cese de usurpación, Gobierno de transición, y elecciones libres", ha apuntado el político de Voluntad Nacional, el partido del líder opositor Leopoldo López, quien actualmente se encuentra en arresto domiciliario.

Guaidó ha mostrado también su intención de proteger los "activos producto de la corrupción". "No vamos a seguir permitiendo que se roben el dinero de toda Venezuela. En las próximas horas haremos comunicados oficiales para lograr la protección de esos activos y, por qué no, su disposición para el bien de Venezuela", ha señalado el político, que ha avisado de que las manifestaciones no pararían hasta lograrlo.

Asimismo, ha expresado su intención de nombrar nuevos directivos para las empresas públicas venezolanas presentes en los países que le reconocen como presidente encargado y ha pedido reconocimiento a los diplomáticos venezolanos en el exterior.

APOYOS A GUAIDÓ Y GRITOS DE "LIBERTAD"

"¡Libertad!" han gritado en la Plaza Simón Bolivar de Chacao los seguidores de Guaidó, entre los que se encontraban muchos de los diputados de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y que la Justicia venezolana, no reconocida por la oposición, considera "en desacato".

"Maduro o se va de Venezuela o asume su responsabilidad de entregarse a la Justicia venezolana para que vaya preso a una de las cárceles venezolanas y se le trate con la mayor Justicia, pero sancionándolo por todos los delitos que ha cometido en Venezuela. Delitos de lesa humanidad, de corrupción y otros que han sido acumulados en denuncias que nosotros hemos ido formulando en la Fiscalía General de la República", ha comentado a Europa Press Richard Blanco, diputado de la Asamblea Nacional y presidente de la Alianza Bravo Pueblo.

"Ya tenemos un presidente interino en Venezuela que debe entrar en un proceso, como él mismo lo ha dicho, de reacomodo de la institucionalidad democrática en Venezuela. Un proceso de transición", ha sostenido.

"Y luego posteriormente encontrar la fórmula, dentro de la Asamblea Nacional, de escoger lo más rápido posible a un Consejo Nacional Electoral para hacer un proceso electoral transparente, y poder escoger a un hombre o a una mujer que dirija los destinos de Venezuela", ha añadido.

"¡Presidente, presidente!", se ha escuchado, a sus espaldas, cuando Guaidó ha llegado al acto. "La situación del país es crítica. El hambre, el hampa y la falta de insumos que tenemos en Venezuela es indescriptible. Necesitamos urgentemente que entre ayuda humanitaria", ha expresado Eugene Díaz, opositora y seguidora de Guaidó presente en el acto de este viernes en Caracas.

"No tenemos ni siquiera reactivos para hacernos un simple examen de sangre en un laboratorio", ha añadido.

"Ya tú sales a un mercado y no puedes comprar nada porque todo está demasiado caro. La inflación nos está comiendo. Verdaderamente ya no alcanza para nada con lo que uno gana", ha declarado José Alexander Moreno, empleado en un canal de televisión.

"Estamos a la expectativa. El Gobierno va a jugar al desgaste. Pero yo pienso que le quedan horas al usurpador que tenemos en Miraflores", ha añadido, refiriéndose al presidente Nicolás Maduro. Los venezolanos opositores parecen dispuestos a volver a llenar las calles la próxima semana.