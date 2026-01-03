La Guardia Costera de EEUU suspende la búsqueda de supervivientes al ataque contra una lancha en el Pacífico

Archivo - Barco de la Guardia Costera de EEUU (archivo). - Europa Press/Contacto/Carlos Chiossone - Archivo

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Costera de Estados Unidos ha suspendido la búsqueda de varias personas en el este del océano Pacífico tras las informaciones de que podrían estar varadas en el mar después de que este martes Estados Unidos bombardeara de nuevo embarcaciones que supuestamente transportaban droga.

"La Guardia Costera de Estados Unidos suspendió el viernes la búsqueda de las personas reportadas en el agua, aproximadamente a 400 millas náuticas al suroeste de la frontera entre México y Guatemala", han indicado en un comunicado.

El Mando Sur del país norteamericano informó este martes de un ataque contra tres barcos en la zona en el que fallecieron al menos cinco tripulantes de las supuestas narcolanchas. Igualmente, aseguraron que varias personas saltaron de los barcos "antes de que los siguientes enfrentamientos hundieran sus respectivas embarcaciones", a pesar de haber anunciado en un primer momento la letalidad del ataque.

La Guardia Costera ha afirmado que los recursos destinados a la búsqueda "fueron extremadamente limitados debido a las limitaciones de distancia y alcance" y que en la operación han participado el Departamento de Defensa y dos barcos de rescate.

El operativo se ha extendido más de 65 horas y ha cubierto más de 1.090 millas náuticas en "condiciones visuales favorables sin avistar supervivientes ni escombros". Tras dar "asistencia" a tres embarcaciones, los equipos de rescate han dado por suspendida la búsqueda con "resultados negativos".

"Suspender una búsqueda nunca es fácil y, dado el exhaustivo esfuerzo de búsqueda, la falta de indicios positivos y la disminución de la probabilidad de supervivencia, hemos suspendido las actividades de búsqueda activa a la espera de nuevos avances. En esta etapa de la respuesta, la probabilidad de un resultado exitoso, según el tiempo transcurrido, las condiciones ambientales y los recursos disponibles para una persona en el agua, es muy baja", ha declarado el capitán de la Guardia Costera Patrick Dill.

Pocas horas antes del anuncio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha indicado que conoce el lugar donde podrían encontrarse varios supervivientes de ataque de Estados Unidos, según la información proporcionada por la Armada de Colombia.

Petro ha aseverado que efectivos de las Fuerzas Armadas de Colombia están dispuestos a trabajar en la localización de los supervivientes.

La campaña de ataques en el mar Caribe y en el Pacífico oriental contra embarcaciones vinculadas según Washington al tráfico de drogas ha dejado ya 112 víctimas mortales, incluyendo estas cinco últimas. Los ataques comenzaron en septiembre y hasta fin de año suman más de 30 bombardeos.