La Guardia Revolucionaria informa de que 23 buques cruzaron Ormuz en las últimas 24 horas en coordinación con Irán

Archivo - Un buque granelero fondeado junto a varios petroleros que se dirigen a puerto de Mascate, en Omán, mientras una familia visita las instalaciones. - Europa Press/Contacto/Elke Scholiers - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria ha informado este miércoles de que 23 buques cargueros han cruzado en las últimas 24 horas por el estrecho de Ormuz en coordinación con las autoridades de Irán.

"En las últimas 24 horas, 23 buques atravesaron el estrecho de Ormuz con autorización de la Guardia Revolucionaria Islámica", ha informado la agencia de noticias iraní Fars, sobre la situación en el estratégico paso.

El organismo creado por Irán para gestionar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, la denominada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico (PGSA, por sus siglas en inglés) publicó la semana pasada un mapa con los límites de su "jurisdicción" en la zona, uno de los principales puntos de estrangulamiento del comercio internacional, en el marco de las acciones iraníes en respuesta a la citada ofensiva, lanzada por sorpresa el 28 de febrero.