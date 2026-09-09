La Guardia Revolucionaria de Irán amenaza con atacar diez objetivos de EEUU por cada bombardeo estadounidense

Archivo - Imagen de archivo de misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. - -/IRGC via Sepahnews via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha amenazado este miércoles con atacar diez objetivos de Estados Unidos en Oriente Próximo por cada bombardeo estadounidense contra el país, tras un nuevo intercambio de ataques entre ambos países y el estancamiento de la vía diplomática.

"Si el enemigo golpea dos de nuestros objetivos, nosotros atacaremos 20 objetivos", ha dicho un portavoz de la Guardia Revolucionaria, quien ha destacado que "esta guerra ha trasladado por primera vez los daños estratégicos a Estados Unidos, afectando sus ecuaciones económicas y e seguridad", según ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Así, ha manifestado que "si el enemigo quiere que esto termine, debe detener totalmente la guerra y poner fin a sus amenazas, el Ejército israelí debe retirarse de Líbano, el cerco a Yemen debe levantarse, 24.000 millones de dólares (cerca de 20.630 millones de euros) en activos iraníes deben ser descongelados y la interferencia sobre las capacidades nucleares y balísticas de Irán debe terminar".

Estados Unidos ha lanzado durante los últimos días varias oleadas de bombardeos contra Irán, que ha respondido con ataques contra intereses estadounidenses en la región, en medio del estancamiento del diálogo mediado por Pakistán para alcanzar un acuerdo que cierre la guerra abierta el 28 de febrero por la ofensiva de Estados Unidos e Israel.