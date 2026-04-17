La Guardia Revolucionaria de Irán asegura estar preparada para responder si EEUU e Israel incumplen la tregua

Archivo - 12 marzo, 2026 I Cientos de iraníes se congregan para honrar la memoria de un militar iraní muerto en combate - Europa Press/Contacto/Iranian Supreme Leader'S Off

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria Iraní ha avisado este viernes de que está preparada para "apretar el gatillo" en respuesta a cualquier posible acto de agresión de Estados Unidos o Israel en contra de Teherán o sus aliados, y ha amenazado con responder de forma "poderosa, destructiva y sin remordimientos", en medio de la tregua alcanzada con Washington hasta el 21 de abril.

En un comunicado, la rama ideológica de las Fuerzas Armadas iraníes ha asegurado que los objetivos marcados por sus rivales en el contexto de la guerra no se materializaron debido a la alta preparación y cooperación de sus fuerzas. A su vez, ha remarcado que dicha cooperación manda un mensaje claro a las potencias rivales de que cualquier "acto imprudente" será respondido con "ataques fatales".

Coincidiendo este viernes con el festivo nacional por el Día de la Armada, la Guardia Revolucionaria ha querido ensalzar la cooperación con las Fuerzas Armadas, la cual ha descrito como "la unidad y la fuerza de los iraníes frente a sus enemigos", en medio de un conflicto que ha descrito como "los fallidos actos de agresión perpetrados por Estados Unidos y el régimen de Israel".

El cuerpo militar ha querido sacar pecho y ha descrito los ataques estadounidenses como un "intento del enemigo de establecer un cambio de régimen" en la región, refiriéndose a la acción militar llevada a cabo por Washington el pasado 28 de febrero. Asimismo, ha reivindicado el papel del ex líder Supremo y "mártir", Ali Jamenei, asesinado en dicha acción, por el papel que ha llevado a cabo en la construcción de la "arquitectura de la nueva defensa de la República Islámica".

De esta manera, la Guardia Revolucionaria ha analizado además el refuerzo de las capacidades de defensa aérea para interceptar y dar caza a proyectiles y aviones de combate estadounidenses e israelíes, así como operaciones exitosas con drones y la configuración de un cinturón de seguridad "impenetrable".