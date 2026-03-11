La Guardia Revolucionaria de Irán reivindica ataques contra varios buques en el estrecho de Ormuz

Archivo - La Guardia Revolucionaria de Irán lanza un misil durante unas maniobras (archivo) - Europa Press/Contacto/Sepahnews - Archivo

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha reivindicado este miércoles la autoría de varios ataques contra buques en el estrecho de Ormuz y ha recalcado que "los agresores estadounidenses y sus socios no tienen derecho a pasar" por esta vía, de importancia estratégica, en el marco del conflicto desatado por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático.

El comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, Alireza Tangsiri, ha reseñado en un mensaje publicado en sus redes sociales que "cualquier buque que intente pasar debe obtener permiso de Irán". "¿Se dio permiso a los buques para que cruzaran el estrecho de Ormuz?", se ha preguntado.

"Esto es algo que debe se preguntado a la tripulación del 'Express Rome' y el 'Mayuree Naree', quienes hoy, confiando en promesas vacías, han ignorado las advertencias y han intentado cruzar el estrecho, si bien han sido alcanzados".

Así, la Guardia Revolucionaria ha destacado en un comunicado que "el buque 'Express Rome', de propiedad israelí y con bandera liberiana, ha sido alcanzado por proyectiles iraníes tras ignorar las advertencias de la Armada de la Guardia Revolucionaria, que lo ha frenado en seco", antes de agregar que el portacontenedores 'Mayuree Naree' ha sido igualmente atacado por las fuerzas iraníes.

El organismo ha subrayado que este buque, de bandera tailandesa, ha sido atacado también "tras ignorar las advertencias e insistir en cruzar ilegalmente el estrecho de Ormuz". "El estrecho está bajo una gestión inteligente de las valientes fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria", ha zanjado, según ha informado la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

En la víspera, la Guardia Revolucionaria iraní prometió que dejaría paso libre a los buques de "cualquier país árabe o europeo que expulse a los embajadores israelíes y estadounidenses de su territorio", mientras que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní, Alí Lariyani, advirtió de que "es poco probable que se logre algún tipo de seguridad en el estrecho de Ormuz".