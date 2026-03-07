La Guardia Revolucionaria iraní anuncia que ha atacado un petrolero en Ormuz

Imagen de archivo de ensayos de misiles de la Guardia Revolucionaria de Irán en el estrecho de Ormuz - Europa Press/Contacto/Sepahnews

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha confirmado que ha atacado un petrolero comercial en el estrecho de Ormuz e insistido en que este paso comercial estratégico se encuentra cerrado por motivos de seguridad por los ataques de EEUU e Israel y la respuesta iraní en la región.

En un comunicado recogido por la agencia semioficial iraní Tasnim, la Guardia Revolucionaria justifica el ataque en que el petrolero, de nombre 'Prima', fue alcanzado "esta mañana" por un avión no tripulado después de que el carguero ignorara "repetidas advertencias de la Marina de la Guardia Revolucionaria" sobre la inseguridad del estrecho, que "estaba cerrado al tráfico".

La Guardia avisa que "el estratégico estrecho de Ormuz ha estado bajo control por octavo día debido a la maliciosa agresión de terroristas estadounidenses, el martirio del Líder de la Ummah Islámica", en referencia al fallecido líder supremo Alí Jamenei, "y la agresión contra la región del Golfo Pérsico y el estrecho", según el comunicado publicado por Tasnim.

"Los petroleros y buques comerciales aliados con los países en guerra no pueden pasar por este estrecho", recuerda.