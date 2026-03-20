La Guardia Revolucionaria rechaza las afirmaciones de Netanyahu y asegura que Irán sigue produciendo misiles

Archivo - Imagen de archivo de misiles lanzados por la Guardia Revolucionaria de Irán durante un ejercicio militar. - -/IRGC via Sepahnews via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este viernes que Teherán sigue produciendo misiles, después de que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmara que el país perdió esta capacidad por los daños causados por la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Estados Unidos.

"La puntuación de nuestra industria de misiles es 20 --nota máxima que se puede obtener en los exámenes en las escuelas de Irán-- y no hay preocupación en este sentido, dado que seguimos produciendo misiles incluso durante la guerra", ha dicho la Guardia Revolucionaria.

Así, ha insistido en que "no hay problemas específicos con los arsenales" y ha adelantado que Irán "tiene sorpresas para el enemigo", tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Fars. "Cuanto más avancemos, más increíbles, complejas y sorprendentes serán las batallas", ha advertido.

El comunicado ha sido publicado después de que Netanyahu afirmara el jueves, en su primera comparecencia ante la prensa desde el inicio de la ofensiva, que "Irán no tiene ya capacidad de enriquecer uranio ni de producir misiles balísticos".

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

La ofensiva fue lanzada en medio de un nuevo proceso de negociaciones entre Estados Unidos e Irán para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, lo que ha llevado a Teherán a responder atacando territorio israelí e intereses estadounidenses en la región de Oriente Próximo, incluidas bases militares.