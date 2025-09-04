El gubernamental Pheu Thai elige a Chaikasem Nitisiri como candidato a primer ministro de Tailandia

El opositor Partido del Pueblo pide "claridad" al Gobierno sobre su solicitud de disolver el Parlamento

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El partido gubernamental tailandés Pheu Thai ha nombrado este jueves a Chaikasem Nitisiri como candidato a primer ministro de cara a una votación que tendrá lugar el viernes para sustituir a Paetongtarn Shinawatra, que fue destituida la semana pasada de forma definitiva por el Tribunal Constitucional.

Así, Chaikasem tendrá que medir sus fuerzas con el candidato del partido Bhumhjaithai, Anutin Charnvirakul, que cuenta también con el apoyo del Partido del Pueblo (PP) --formado a partir de los restos del partido Avanzar, que ganó las elecciones de 2023 pero no pudo gobernar y posteriormente fue disuelto-- y que, aparentemente, contaría con la mayoría de los apoyos.

La propuesta de un candidato se ha producido tan solo un día después de que el primer ministro interino, Phumtham Wechayachai, solicitara al rey Vajiralongkorn disolver el Parlamento, una medida que ha sido en principio rechazada por el Consejo Privado del Rey (el órgano de asesoramiento del monarca tailandés), que ha alegado problemas legales, según informaciones recogidas por el diario 'The Bangkok Post'.

Aunque el Pheu Thai ha asegurado que si Chaikasem es elegido el partido disolverá la Cámara directamente después de la votación, la oposición ha pedido al Gobierno "claridad" sobre la situación exacta en la que se encuentra la petición de solución.

Mientras, algunos abogados han indicado que únicamente un primer ministro elegido legalmente --y no uno interno-- puede pedir que el Parlamento sea disuelto, por lo que únicamente el candidato que sea elegido este viernes podrá decidir el futuro de la Cámara.

"El Pheu Thai s está contradiciendo a sí mismo. Por una parte, hay indicios de que se preparan para que su candidato sea elegido primer ministro, pero por otra parte hay rumores de que la petición de disolución sigue adelante", ha lamentado el líder del PP, Natthaphong Ruengpanyawut, en un mensaje en redes sociales.

De momento, el PP ha ofrecido su apoyo a Charnvirakul, por lo que este obtendría los 143 votos de dicha formación, más otros 146 que el Bhumjaithai asegura haber cosechado en el marco de sus últimas rondas de contacto con el resto de formaciones políticas. Para lograr ser nombrado primer ministro, el candidato en cuestión debe obtener 247 votos a favor.