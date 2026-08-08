La guerra de Yemen se recrudece en Marib, el reducto del Gobierno más próximo a la capital

Imagen de archivo de un presunto dron saudí interceptado en Al Jawf (Yemen) - Europa Press/Contacto/Mohammed

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Yemen ha confirmado el comienzo esta tarde de una nueva ofensiva de la insurgencia hutí contra la ciudad de Marib, en el oeste del país, capital de la gobernación homónima y reducto de las fuerzas yemeníes más próximo a la capital, Saná, desde hace más de una década bajo control del movimiento rebelde, aliado irreductible de Irán y elemento estratégico de gran importancia en el conflicto actual en la región.

"La milicia hutí terrorista ha reanudado el bombardeo de los barrios civiles en la ciudad de Marib con misiles y drones", ha anunciado el Ejército de Yemen en redes sociales mientras Ansarolá, el brazo político del movimiento hutí, ha defendido las operaciones de las últimas 72 horas como "medidas preventivas destinadas a frustrar los planes" del gran aliado del Gobierno yemení, Arabia Saudí, especialmente en un campamento militar de la zona.

"Renovamos nuestro consejo a los engañados y los estafados de los hijos de nuestro país para que abandonen los campamentos del enemigo saudí y regresen a sus regiones antes de que sea demasiado tarde", avisó el viernes el portavoz de las fuerzas hutíes, Yayha Sarea, "y pedimos que no se conviertan en el combustible de entidades traidoras", en referencia al Gobierno de Adén, "que han hipotecado su destino al exterior mientras trafican con ellos y con su sangre".

A los bombardeos en Marib hay que añadir que menos once personas han resultado heridas en la región de Najrán, en el sur de Arabia Saudí, tras un ataque atribuido a las milicias hutíes el pasado jueves, el apogeo de aproximadamente un mes de escalada de violencia en un conflicto que se ha realentizado en los últimos años, pero ni mucho menos se ha extinguido, como demostraron crisis recientes entre los separatistas del sur del país y el Gobierno yemení en Adén, unidos en frágil alianza contra los hutíes

En respuesta, el Ejército de Yemen ha anunciado la ejecución de una operación militar contra posiciones, efectivos y capacidades de los rebeldes hutíes en varios puntos de las líneas de contacto, especialmente en la ciudad de Hodeida, bajo control insurgente. Además, y según la radiotelevisión oficial de Irán, el jefe del Estado Mayor del Ejército yemení, el general Saghir bin Aziz, ha muerto en uno de los ataques hutíes en Marib, aunque de momento no hay confirmación oficial al respecto.

Ante esta situación, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha manifestado este viernes su preocupación por el incremento de las tensiones en Yemen y ha instado a evitar cualquier actuación que pueda poner en riesgo los esfuerzos diplomáticos para alcanzar la paz o que comprometan la seguridad regional e internacional.

El enviado especial de Naciones Unidas para Yemen, Hans Grundberg, alertado del riesgo de una reanudación del conflicto a gran escala en el país, en el que sería el momento de mayor peligro desde la tregua auspiciada por la ONU en abril de 2022, debido principalmente a los estallidos de las guerras de Gaza e Irán, que han llevado a los hutíes a protagonizar ataques contra Israel y la navegación comercial como gesto de respaldo a la causa palestina y a las autoridades iraníes.

Todo ello ocurre en medio de una de las peores crisis humanitarias del mundo. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), describen a Yemen como un "punto crítico" comparable a otras situaciones humanitarias críticas como las que reinan en Gaza o Sudán.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha alertado este jueves de que "miles de familias" en Yemen han perdido "sus hogares y el acceso a servicios básicos" a causa de inundaciones, desplazamientos y dificultades económicas que siguen azotando al país, donde la previsión es que "más de 22 millones de personas --cerca de la mitad, mujeres y niñas-- necesitarán asistencia humanitaria y protección" en este 2026.

La situación es tal que, según las cifras facilitadas por la propia OIM, "en 2026, más de 22 millones de personas --entre ellas 10,95 millones de mujeres y niñas-- necesitarán asistencia humanitaria y servicios de protección". "Esta población incluye a 5,2 millones de desplazados internos, 329.000 migrantes y 63.000 refugiados y solicitantes de asilo", ha precisado.