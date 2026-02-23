Guterres aborda con el primer ministro de Camboya el conflicto con Tailandia y pide mantener la tregua en la frontera

Archivo - El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, durante una rueda de prensa. - Hannes P. Albert/dpa - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha abordado este lunes con el primer ministro de Camboya, Hun Manet, el conflicto abierto con Tailandia en zonas en disputa de la frontera que ambos países comparten y ha pedido mantener el alto el fuego acordado en diciembre entre las partes.

"Hemos abordado la cooperación entre Naciones Unidas y Camboya, y también el asunto de la frontera con Tailandia. Aplaudimos que se mantenga la tregua y pedimos a Camboya y Tailandia seguir adelante con el proceso de diálogo para resolver sus diferencias a través de vías pacíficas", ha aseverado Guterres, según ha indicado la oficina de su portavoz, Stéphane Dujarric, en un comunicado.

El mandatario camboyano ha lamentado recientemente que la tregua entre las partes es "frágil" y ha alertado de que la tensión en la frontera "se encuentra en su nivel más alto". Además, ha vuelto a acusar a Tailandia de incurrir en aguas territoriales camboyanas.

En este sentido, las autoridades han presentado una nota de protestas ante Bangkok en la que han denunciado la presencia de buques tailandeses que realizan "maniobras ilegales" en la zona. El Ministerio de Exteriores ha descrito en un comunicado "claras violaciones" de la soberanía nacional y el Derecho Internacional.

A pesar de la tregua alcanzada en diciembre tras semanas de combates, las partes siguen intercambiando acusaciones de violaciones del alto el fuego en la zona fronteriza, donde los últimos ataques han dejado más de un centenar de muertos y más de un millón de desplazados en ambos territorios.