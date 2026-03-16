Guterres advierte del aumento de la islamofobia con la guerra de Irán como telón de fondo

El secretario general de la ONU, António Guterres - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha advertido este lunes de que la guerra en Oriente Próximo, desatada después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán hace ya más de dos semanas, está contribuyendo a aumentar la islamofobia.

"Uno solo puede ver lo que lee en los periódicos, las declaraciones y las redes sociales. Está claro que parece haber una relación", ha señalado en rueda de prensa su portavoz, Stéfane Dujarric, al ser preguntado por la discriminación hacia los musulmanes y el conflicto que ha dejado más de 1.200 muertos, solo en territorio iraní, de acuerdo al último balance de Teherán.

Dujarric ha denunciado que "a las personas que lo propagan les resulta muy fácil encontrar excusas o chivos expiatorios para seguir vertiendo ese intolerable discurso de odio", en una jornada en la que Guterres ha advertido de una "creciente ola de intolerancia" contra la comunidad musulmana.

El portavoz del dirigente portugués ha hecho estas declaraciones con motivo del Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia y ha lamentado de que este discurso provenga de "quienes ocupan puestos de autoridad", lo que hace que "los prejuicios se normalicen". "Y cuando no se cuestionan los estereotipos, estos se consolidan en forma de políticas", ha alertado.

"Los gobiernos tienen una responsabilidad clara. Las leyes y las políticas deben salvaguardar la igualdad, no afianzar los prejuicios. Los espacios en línea deben unir a las personas, no separarlas", ha declarado Guterres, en un acto en el que ha emplazado a "trabajar juntos para erradicar la creciente ola de odio y intolerancia contra los musulmanes, y construir un mundo basado en el respeto, la inclusión, la justicia y la paz".