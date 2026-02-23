Guterres alerta de la "eliminación" de la solución de dos Estados "a plena luz del día"

Archivo - El secretario general de la ONU, António Guterres. - Kay Nietfeld/dpa - Archivo

El secretario general de la ONU denuncia un ataque "a gran escala" contra los DDHH

Turk subraya que la situación en Gaza "sigue siendo catastrófica" y pide adherirse al Derecho Internacional

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha denunciado este lunes que los Derechos Humanos están sufriendo un ataque "a gran escala" en todo el mundo, al tiempo que ha alertado de que la solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí "está siendo eliminada a plena luz del día".

Durante su discurso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en la localidad suiza de Ginebra, Guterres ha afirmado que "se están produciendo violaciones flagrantes de los Derechos Humanos de los palestinos, así como de su dignidad y del Derecho Internacional" en los Territorios Palestinos Ocupados por Israel.

"Esta tendencia es contundente, clara y tiene un objetivo: hacer que la solución de dos Estados quede totalmente eliminada. La comunidad internacional debe evitar que esto pase", ha aseverado, al tiempo que ha indicado que "vivimos en un mundo en el que se excusa el sufrimiento en masa, donde los humanos son utilizados como moneda de cambio y el Derecho Internacional es abordado como un mero inconveniente".

En este sentido, ha advertido de que los conflictos "se están multiplicando", mientras que "la impunidad se contagia". "Esto no se debe a la falta de conocimiento, herramientas o instituciones; se debe a decisiones políticas", ha asegurado.

"Esto es una crisis de respeto hacia los Derechos Humanos y muestra y magnifica las fracturas globales. Las necesidades humanitarias se incrementan a medida que colapsa la financiación y las desigualdades se acentúan", ha añadido.

Es por ello que ha lamentado que los países "estén cayendo en la deuda y la desesperación". "La Carta de Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y los instrumentos del Derecho Internacional no son un menú a la carta", ha insistido Guterres, que ha pedido a los líderes internacionales "que dejen de elegir partes que son de su agrado mientras ignoran lo demás".

"Los Derechos Humanos no son divisibles. Se encuentran bajo ataque a gran escala en todo el mundo. El Estado de Derecho se está viendo socavado por el uso de la fuerza, y este asalto no llega por sorpresa sino que es a menudo planeado por aquellos que ostentan el poder", ha apuntado. "En todo el mundo se están socavando deliberadamente, estratégicamente y a veces con orgullo los Derechos Humanos", ha manifestado.

LA SITUACIÓN EN GAZA ES "CATASTRÓFICA"

Por su parte, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha hecho hincapié en que la situación en Gaza "sigue siendo catastrófica". "Los palestinos están murieron todavía debido al frío, el hambre, enfermedades sin tratar y los ataques israelíes", ha advertido.

"La ayuda que entra no es suficiente para cubrir las demandas humanitarias y existen indicios de una posible limpieza étnica tanto en Gaza como en Cisjordania, donde Israel está acelerando sus esfuerzos para consolidar una anexión ilegal", ha apuntado Turk, que ha recalcado que cualquier solución "debe basarse en la solución de dos Estados".

"Hay que lograr una solución de dos Estados en igualdad de condiciones y derechos, de acuerdo con las resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional", ha aclarado, no sin antes lamentar la existencia de "una fuerte competición a nivel internacional para hacerse con el control y los recursos".

"La gente se siente insegura y ansiosa, y las consecuencias no son claras. Algunos ven el final del mundo tal y como lo conocemos", ha señalado, al tiempo que ha reivindicado la "esperanza y los valores comunes".