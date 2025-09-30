Guterres aplaude el plan de Trump para Gaza e insta a las partes a cerrar un acuerdo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha aplaudido este martes el anuncio realizado la víspera por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un plan de paz para la Franja de Gaza y ha calificado de "crucial" que "todas las partes" trabajen ahora para llegar a un acuerdo y ponerlo en práctica.

Guterres ha enmarcado el plan dentro de los esfuerzos para "lograr un alto el fuego y una paz sostenible para Gaza y el conjunto de la región", al tiempo que ha destacado el "importante papel" que pueden desempeñar los países árabes y musulmanes, según un comunicado de su oficina.

La "prioridad", según Guterres, pasa por "aliviar el tremendo sufrimiento causado por este conflicto", lo que incluiría el alto el fuego "inmediato y permanente", un mayor acceso de la ayuda humanitaria y la liberación "incondicional" de todos los rehenes, con vistas también a que se puedan "crear las condiciones" para una solución de dos Estados entre israelíes y palestinos.

"Naciones Unidas sigue firme en su compromiso de apoyar todos los esfuerzos para promover la paz, la estabilidad y un futuro más esperanzador para el pueblo de Palestina e Israel y para el conjunto de la región", ha apuntado el máximo responsable de Naciones Unidas.